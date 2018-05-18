Керівник установи виконання покарань разом зі своїм заступником вимагали 3 тис. доларів за звільнення ув’язненого.

Служба безпеки України викрила на отриманні хабара начальника колонії у Рівненській області та його заступника.

Начальник колонії та його заступник вимагали від близького родича засудженого 3 тис. доларів за сприяння у вирішенні питання про умовно-дострокового звільнення ув’язненого, повідомили в прес-службі СБУ.

У відомстві зазначили, що ними було задукоментировано отримання першої частини хабара в розмірі 18 тис. гривень. Посадових осіб було затримано під час перерахування на банківську картку третьої частини хабара в розмірі двадцяти тисяч гривень.

Зараз вирішується питання про повідомлення їм про підозру та обрання запобіжного заходу.