ЄРЕВАН, 18 травня – . Голова комісії з зовнішніх зв’язків національних зборів (парламенту) Вірменії Армен Ашотян заявив у четвер про неприпустимість спекулювання на питанні визнання Ізраїлем геноциду вірмен в Османській імперії.

© AP Photo / PoolЭрдоган висловив співчуття нащадкам вірмен, загиблих в 1915 році”Вважаю неприпустимим спекулювання Ізраїлем на питанні визнання геноциду вірмен в його складній геополітичній грі з Туреччиною”, — написав Ашотян на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

Відносини між Ізраїлем і Туреччиною загострилися після акцій протесту в понеділок в секторі Газа на тлі 70-ї річниці утворення Ізраїлю і перенесення посольства США з Тель-Авіва до Єрусалиму. Ізраїльські солдати вели вогонь на ураження по учасникам протестів. За останніми даними, в сутичках загинула 61 палестинець. Палестинський лідер Махмуд Аббас оголосив триденний траур.

Президент Туреччини Таїп Ердоган назвав дії Ізраїлю. Він оголосив у Туреччині триденний траур за загиблими в секторі Газа, а також про рішення відкликати для консультацій турецьких послів у США та Ізраїлі. МЗС Туреччини запропонував послу Ізраїлю покинути країну.

© РИА Новини / Олена ПалажченкоТурция засудила визнання Нідерландами геноциду вірмен в Османській империиНа тлі цих подій, як передає видання timesofisrael.com міністр науки, технології та космосу Ізраїлю Офір Акунис заявив, що його країні необхідно ізолювати Туреччини на міжнародній арені, викрити антисемітський вигляд Ердогана і визнати геноцид вірмен”.

З ініціативою про визнання геноциду виступили також депутати Кнесету Амір Охана з партії “Лікуд” та Іцик Шмуль з “Сіоністського табору”.

В кінці XIX — початку XX століть Османська Туреччина здійснювала регулярні переслідування і гоніння вірмен. Зокрема, в 1915 році було знищено понад 1,5 мільйона вірменів. Факт геноциду вірменського народу в Османській Туреччині визнаний 23 державами, а також Європарламентом і Всесвітньою радою церков. Російська Держдума в 1995 році ухвалила постанову “Про засудження геноциду вірменського народу 1915-1922 років на його історичній батьківщині — в Західній Вірменії”. Туреччина традиційно відкидає звинувачення в геноциді вірмен і вкрай болісно реагує на критику з боку Заходу з цього питання.