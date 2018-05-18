ВАШИНГТОН, 18 травня – . Сполучені Штати вітають рішення уряду Гватемали перенести її посольство в Ізраїлі з Тель-Авіва до Єрусалиму, вони очікують, що ще більша кількість країн приймуть рішення про перенесення посольств в Єрусалим, йдеться в заяві Білого дому в четвер.

© AFP 2018 / Ahmad GharabliВ Ізраїлі назвали умову врегулювання конфлікту з Палестиною”Сполучені Штати вітають переклад посольства Гватемали в Ізраїлі з Тель-Авіва до Єрусалиму. Ми вдячні за те, що наш партнер по Західному півкулі приєднується до нас у питанні визнання столиці Ізраїлю, і заохочуємо його додаткові кроки… Ми сподіваємося привітати ще багатьох наших друзів і союзників в Єрусалимі, столиці Ізраїлю”, — наголошується в повідомленні.

У минулу середу Гватемала стала першою центральноамериканською країною, яка зазнала посольство з Тель-Авіва до Єрусалиму, і другий у світі після США.

Трамп в грудні минулого року оголосив про визнання Єрусалиму столицею Ізраїлю і переведення туди американського посольства, яке зараз розташоване в Тель-Авіві. Ця подія відбулася 14 травня, у день 70-річчя утворення Ізраїлю.

Рішення Трампа викликало заворушення серед палестинців і протести в ряді країн арабського світу. Палестинська національна адміністрація в минулий вівторок відкликав посла з Вашингтона-у відповідь на перенесення дипмісії США.