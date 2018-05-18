ВІДЕНЬ, 18 травня — . Традиційні святкові заходи, присвячені Дням слов’янської писемності і культури, пройдуть в таллінському Центрі російської культури (ЦРК) з 18 по 27 травня, повідомляє культурне об’єднання “Кирило і Мефодій”, яке разом з ЦРК є організатором свята.

© РИА Новини / Володимир ПесняКто тут в Латвії національно не пишається? Соромтеся, товаришу, вам штраф!У День святих рівноапостольних Мефодія і Кирила, 24 травня, у всіх країнах, де живуть слов’яни, святкують День слов’янської писемності і культури. В цьому році слов’янської писемності виповнюється 1155 років. У Талліні ініціативу підтримують ЦРК, столичний департамент культури, фонд інтеграції, міністерство культури Естонії.

“Час показав, що Дні слов’янської писемності і культури мають велике значення для нашої столиці, так як поєднують людей, наочно показуючи, що слов’яни на естонській землі пам’ятають і шанують свої коріння, свої традиції, що слов’янські народи, що живуть тут, відкриті всьому світу і що кордони і відстані не перешкода для тих, хто любить творчість”, — зазначається на сайті ЦРК.

Традиційно на сцені Центру російської культури відбудуться виступи російських, білоруських та українських колективів. У рамках заходів відбудуться Дні культури кожної слов’янської країни. Таллінці та гості столиці зможуть прослухати лекції про російську літературу, творчість Пушкіна і Тургенєва, побувати на виставках і концертах. Вхід на всі заходи Днів слов’янської культури і писемності вільний.