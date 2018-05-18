МОСКВА, 18 травня — . У Бостоні в четвер помер відомий американський історик Річард Пайпс, повідомляється на сайті Гарвардського університету.

© REUTERSСкончался екс-радник Картера Збігнєв БжезинскийПайпс народився в Польщі 11 липня 1923 року, в 1940 році втік від нацистів в США. Він служив в американській армійської авіації, де вивчав російську мову, після чого поступив до Гарварду в 1946 році. В університеті він працював до виходу на пенсію у 1996 році.

Річард Пайпс спеціалізувався на руській історії періоду імперії, а також на історії російської революції. У нього навчалися тисячі студентів та десятки докторантів. Він також активно проводив політику щодо Радянського Союзу, очоливши, зокрема, у 1976 році команду ЦРУ з аналізу “радянської загрози”. З 1981 по 1983 роки Пайпс працював у Раді національної безпеки Білого дому.

У 2016 році він вкрай негативно оцінював майбутнє Америки у випадку, якщо президентом стане Дональд Трамп.

Серед найбільш відомих його робіт — “Три “чому” російської революції”, “Росія в боротьбі зі своїм минулим”, “Два шляхи Росії”.