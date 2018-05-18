ВАШИНГТОН, 18 травня – . Сенат США в четвер затвердив Джину Хаспел на посаду директора Центрального розвідувального управління країни. Вона стала першою жінкою, яка очолила ЦРУ – одне з головних розвідувальних відомств США.

© AP Photo / Jacquelyn MartinВ Білому домі заявили про можливі кадрові перестановкахОбсуждение в сенаті проходило на тлі звинувачень в адресу Хаспел про її причетності до тортур підозрюваних у тероризмі на початку 2000-х. Однак у підсумку більшість законодавців не визнали її дії перешкодою для заняття такої високої посади.

представляє портрет Хаспел, яка в цілому пропрацювала в ЦРУ більше 30 років і на сьогоднішній день є однією з найбільш суперечливих фігур в адміністрації президента Дональда Трампа.

Дочка військового

Джина Чері Хаспел, уроджена Уокер, народилася у штаті Кентуккі в 1956 році в родині офіцера ВПС США. Закінчила школу у Великобританії, потім повернулася на батьківщину, де в 1978 році закінчила університет в Луїсвіллі в Кентуккі за фахом філолог і журналіст. Незабаром вона вирішила почати військову кар’єру і зібралася вступати в академію у Вест-Пойнті, але в той час жінок туди не брали. Однак, як зазначається в її біографії на сайті ЦРУ, “бажання служити у Хаспел не пропало”.

© REUTERS / Yuri GripaУ Трампа відібрали владу. Як працює “зливний переворот”У 1980-81 роках вона працювала бібліотекарем на військовій базі Форт-Девенс в Массачусетсі. У 1985 році вона зробила вибір на користь ЦРУ, куди жінок брали на роботу.

“Я хотіла бути частиною чогось більшого, ніж просто я. Я думаю, що з-за (військової) служби мого батька я бачила це природно близьку мені річ. Я мріяла про закордонні пригоди, під час яких я могла б проявити свою любов до іноземних мов. ЦРУ відповідало цим вимогам”, — згадує Хаспел.

Перші успіхи

Першим місцем її відрядження в 1987 році стала Ефіопія, потім були країни Центральної Азії, Туреччина, а після — Європа. ЦРУ зі зрозумілих причин не розкриває деталей її роботи в той час, але вказує, що Хаспел за ці роки навчилася “вербувати агентів і працювати з ними”.

Хаспел згадує, що призначення в не найбільш благополучні країни часто викликали подив у її колег-чоловіків, які не бачили на такій роботі жінку. Однак у неї були явні здібності до цілком чоловічої роботи.

© AP PhotoАмериканец піддав себе тортурам, щоб підтримати кандидата на пост глави ЦРУОднажды Хаспел вдалося отримати інформацію про підготовлюваний теракт в одному з посольств. Завдяки швидко організованої нею операції терористів вдалося знешкодити. За це президент Джордж Буш-старший удостоїв її нагороди “За видатні заслуги в галузі боротьби в тероризмом”.

Боротьба на межі можливого

Втім, впритул боротьбою з тероризмом Хаспел зайнялася в 2001 році. Теракти 11 вересня в США стали поворотною точкою в її кар’єрі, яку вона продовжила в контртеррористическом центрі ЦРУ.

Успіхи на цьому терені стали запорукою її успішної кар’єри. Однак вони ж стали джерелом для численних звинувачень з боку ліберальної громадськості в США. Причиною стало особиста участь Хаспел у програмі катувань, яку ЦРУ проводило в секретних в’язницях у багатьох країнах. Офіційно вони називалися “розширеними методами допиту”. Найбільш відомим місцем, де проводилась така програма, була в’язниця Гуантанамо.

© AP Photo / CIA”Наші люди” у Вашингтоні: ЦРУ очолить “таємний агент Кремля”?У випадку з Хаспел мова йшла про допитах підозрюваних у тероризмі в одній з в’язниць ЦРУ в Таїланді в жовтні-грудні 2002 року. Зрозуміло, подробиць тих допитів ЦРУ не розкриває – відповідні відеозаписи були знищені ще кілька років тому. Це було зроблено без відома Білого дому і вищого керівництва ЦРУ. Рішення пояснювали турботою про безпеку співробітників відомства, чиї обличчя були явно помітні на відеозаписах.

Відомо лише, що однією з тортур була “тортури водою”, коли затриманого прив’язували і поливали його голову водою, щоб у нього виникало відчуття того, що він тоне. При цьому він не повинен був захлинутися.

Втім, формально Хаспел і ЦРУ в цілому лише виконували те, що було дозволено діяло в той час законодавства – ніяких звинувачень і покарань за настільки неоднозначні методи допиту в її адресу висунуто не було.

У червні 2017 року Європейський центр конституційних прав і прав людини (European Center for Constitutional and Human Rights, ECCHR) попросив влади Німеччини видати ордер на арешт Хаспел по справі про тортури підозрюваних у тероризмі. За даними ЗМІ, приводом стала справа Абу Зубайды, якого 83 рази катували таємної в’язниці ЦРУ в Таїланді, роботу якої в 2002 році займалася Хаспел. Ніяких наслідків ця ініціатива правозахисників не мала.

© The OSS SocietyЯстребы з “Оком кішки”, або Навіщо Трамп випустив Джину з бутылкиВ початку травня в ході слухань у сенаті Хаспел пообіцяла не відновлювати програму допитів, в рамках якої раніше затримані піддавалися тортурам.

“Я служила у той неспокійний час і можу дати вам особисте обіцянку, ясна і без застережень, що під моїм керівництвом ЦРУ не відновить таку програму утримання під вартою й допитів”, — сказав вона.

Хаспел зазначила, що підтримує встановлені законом стандарти поводження із затриманими і не буде піддавати ризику агентів ЦРУ “проханням вжити ризиковані і суперечливі дії”.

Пік кар’єри



Після сумнівного з точки зору правозахисників досвіду, отриманого в Таїланді, Хаспел перевели на роботу в Вашингтон. Потім у різні роки вона очолювала відділення ЦРУ в Нью-Йорку і Лондоні, займала посади в центральному апараті, була заступником управління нелегальної розвідки, керувала апаратом у директора Центру по боротьбі з тероризмом — відділу ЦРУ, який керував програмою таємних затримань.

У лютому 2018 року президент США Дональд Трамп призначив її заступником директора ЦРУ, а після переходу Майка Помпео на посаду держсекретаря, глава держави запропонував Хаспел на посаду директора ЦРУ.

© AP Photo / Evan VucciСамая яструбина адміністрація: США йдуть на торгово-дипломатичну війну”Джина Хаспел, глибоко шанований мною кандидат на пост директора ЦРУ, служить мішенню для нападок з-за того, що вона була занадто жорстка по відношенню до терористів. Подумайте над цим, ці дуже небезпечні часи у нас є найбільш кваліфікований людина, яку демократи хочуть прибрати, тому що вона занадто жорстка до терору. Перемогу Джині!” — написав Трамп в Twitter незабаром після чергових звинувачень на адресу Хаспел.

Сама Хаспел, хоча й обіцяє більше не застосовувати тортури до ув’язнених, як і раніше, бачить головну загрозу для США у терористів. Проте не тільки в них.

“Загрози включають мінливу, але як і раніше смертельну загрозу терористичних угруповань, ядерну загрозу континентальної частини США з боку країни-ізгоя, дестабілізуючу авантюрну політику Ірану, агресивну і часом жорстоку Росію, а також довготривалі наслідки амбіцій Китаю на глобальній сцені”, — заявила Хаспел в письмових свідченнях сенату.

Роман з розвідкою став для Хаспел головним у житті – у рік вступу на роботу в ЦРУ вона розлучилася зі своїм першим і останнім чоловіком, прізвище якого залишила собі. Дітей у сімейної пари за роки спільного життя не з’явилося.

Прихильники призначення Хаспел не сумніваються, що колишня бібліотекарка з особою доброї бабусі успішно проявить себе на посаді керівника однієї з найпотужніших спецслужб світу. Зрештою, за роки, проведені в ЦРУ, вона показала себе жінкою з залізною хваткою, нехай навіть якщо ця хватка буває на межі фолу.