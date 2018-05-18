Прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков назвав заклики американського журналу Washington Examiner підірвати Кримський міст божевіллям і потворним проявом неякісної журналістики.

«Це можна оцінювати як божевілля, я б навіть сказав, що це таке потворне прояв неякісної журналістики, але межує з закликами, на які варто звернути увагу правоохоронним органам, в тому числі, Сполучених Штатів Америки», — сказав Пєсков журналістам.