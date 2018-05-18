МОСКВА, 18 травня — . Одного вихідця з Чечні, який напав з ножем на перехожих в районі паризької Опери, пред’явлені звинувачення в приналежності до терористичної групи, яка готувала нападу на людей, повідомляє радіостанція France Info з посиланням на слідчі джерела.

© РИА Новини / Антон ДенисовЛе Дріан назвав позицію Кадирова по нападу в Парижі недопустимойАбдулаким А. був затриманий 13 травня в Страсбурзі, на наступний день після нападу. Після пред’явлення звинувачень він продовжить залишатися під вартою, згідно з вимогою прокуратури. За інформацією телеканалу BFMTV, прізвище молодої людини — Анаев або Анаиев. Йому 20 років, він має громадянство Франції і РФ. Сім’я Абдулакима А. прибула у Францію в 2005 році.

Увечері 12 травня недалеко від Гранд-Опера в Парижі чоловік з ножем напав на перехожих. В результаті нападу один чоловік отримав смертельні поранення. Ще четверо постраждали. Поліція ліквідувала зловмисника, яким виявився 20-річний Хамзат Азімов. Він народився в Чечні, а в 2010 році отримав французьке громадянство.

Також у рамках розслідування були затримані дві молоді жінки, знайомі з Азімовим і його другом.