МОСКВА, 18 травня — . Американський журналіст Те Роган, закликав підірвати Кримський міст, заявив, що поговорив з главою МЗС України Павлом Климкиным, який підтримав його і пообіцяв допомогу.

© AFP 2018 / Jim WatsonМнение: американці повинні побачити брудні руки тих, хто бореться з Росією”Тільки що чудово поговорив з українським міністром закордонних справ Павлом Климкиным. Він сказав, що український народ підтримує мою статтю і Україна допоможе мені, якщо Росія спробує послати мене в колонію особливого режиму — ред.) “Чорний дельфін”. Нормально поговорили і пожартували”, — написав журналіст у Twitter.

Влади України факт телефонної розмови з Роганом не підтверджували.

В інтернет-газеті Washington Examiner 15 травня з’явилася колонка Рогана, де говорилося, що Україна “повинна підірвати елементи Кримського моста”. На думку журналіста, Київ володіє засобами, які дозволять завдати удару з повітря по мосту таким чином, щоб, принаймні, тимчасово вивести його з ладу. У четвер Слідчий комітет Росії порушив кримінальну справу проти журналіста.

Кримський міст

Володимир Путін 15 травня відкрив автомобільну частину мосту через Керченську протоку, доїхавши за кермом КАМАЗа з Тамані до Керчі майже за чверть години.

Міст в Крим з Краснодарського краю — найбільший в Росії — 19 кілометрів. Початок руху автомобілів спочатку планували на грудень 2018 року, але роботи завершили з випередженням — потік автотранспорту запущений 16 травня.

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© РИА Новини / Віталій ПодвицкийСкрипя зубами