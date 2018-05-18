ВАШИНГТОН, 18 травня – . Держсекретар США Майк Помпео і президент Афганістану Ашраф Гані обговорили в четвер по телефону ситуацію в ісламській республіці і майбутні там вибори, повідомляє держдепартамент.

© AFP 2018 / Wakil КоһѕагВ Афганістані поновилися зіткнення військових з талібами*”Держсекретар Помпео… висловив підтримку афганським військовим, що захищає місто Фарах… Вони обговорили міцне партнерство між США та Афганістаном у боротьбі з тероризмом і нашу підтримку очолюваного афганцями процесу встановлення миру та злагоди”, — йдеться в повідомленні офіційного представника держдепартаменту Хезер Науэрт.

Крім того, Помпео відзначив зусилля уряду Афганістану з реформування своїх інститутів для того, щоб майбутні 7 липня вибори в парламент і місцеві органи влади вибори були “прозорими, що заслуговують довіри і своєчасними”.

Раніше повідомлялося про масштабний наступ талібів* на провінцію Фарах. У вівторок близько 2 тисяч бойовиків “Талібану”* атакували райони провінції і однойменний адміністративний центр. Як повідомив телеканал Tolo News з посиланням на губернатора провінції, в ході боїв були ліквідовані більше 300 бойовиків, 25 представників силових відомств, загинули.

Прес-секретар Пентагону Дана Уайт в четвер повідомила журналістам, що афганські військові відбили великий наступ талібів* на заході Афганістану, метою якого було місто Фарах.

* Заборонена в Росії терористична організація