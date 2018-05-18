Верховна Рада підтримала в першому читанні законопроект №6027-д “Про внесення змін у деякі законодавчі акти України щодо відновлення кредитування”, який повинен спростити доступ суб’єктів господарювання та фізичних осіб до кредитів.

За відповідне рішення на засіданні у четвер, 17 травня, проголосували 237 народних депутатів, свідчить офіційний сайт парламенту.

Мета законопроекту – активне використання кредитування як фінансового інструменту і зниження вартості кредитних ресурсів.

Згідно з пояснювальною запискою, відповідна законодавча ініціатива повинна зменшити фінансове навантаження на позичальників, що буде сприяти відновленню економіки та активізації кредитування фізичних осіб, в першу чергу для поліпшення житлових умов, а також повинна усунути схеми незаконного виведення майна з-під обтяження кредитора.

Крім того, документ покликаний зменшити витрати боржників і кредиторів при врегулюванні боргу за рахунок вдосконалення позасудових інструментів, врегулювати прогалини щодо погашення кредитів в разі визнання спадщини відумерлою, а також узгодити норми закону “Про банки і банківську діяльність”.

Серед позитивних моментів законопроекту №6027-д експерти відзначають спрощення процедури позасудового врегулювання в частині переходу права власності на заставне майно і заборону виведення об’єкта з-під іпотеки шляхом проведення боржником реконструкції або через проведення самовільного будівництва.

Кредитори також отримають доступ до Державного реєстру актів цивільного стану, щоб більш детально вивчати здатність клієнта обслуговувати борг.

Серед негативних моментів документа аналітики вказують посилення відповідальності поручителів, звуження норми про зобов’язання спадкоємця звернутися за свідоцтвом про право на спадщину, а також той факт, що розмір процентної ставки за кредитом залишиться практично без змін.