ТОКІО, 18 травня — . Лідер КНДР Кім Чен Ин провів перше за останні два роки розширене засідання Центральної військової комісії Трудової партії Кореї (ТПК), на якому були зроблені кадрові перестановки в силових відомствах країни, повідомило в п’ятницю Центральне телеграфне агентство Кореї (ЦТАК).

© AFP 2018 / Mandel Ngan Держдеп не коментує слова Трампа про “лівійському варіанті” щодо КНДРВместе з тим у повідомленні не йдеться конкретно, про які зміни йде мова.

У засіданні взяли участь командний склад усіх видів збройних сил і корпусів, керівники силових відомств і кадри ЦК ТПК.

Як зазначає ЦТАК, Кім Чен Ин “висвітлив головний напрямок і шляхи для будівництва армії і військової діяльності, включаючи питання про більш послідовному встановленні системи керівництва партії військами”.

Центральна військова комісія ТПК вирішує питання військового характеру в КНДР в проміжках між з’їздами партії.

Поки неясно, чи пов’язана проведення її засідання з підсумками саміту в Кореї, що відбувся 27 квітня в демілітаризованій зоні між двома корейськими державами, і можливістю зустрічі Кім Чен Ина з президентом США Дональдом Трампом. КНДР обіцяє припинити розробки ядерних і ракетних озброєнь, якщо США підуть на нормалізацію відносин між двома країнами.