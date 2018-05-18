ВАШИНГТОН, 18 травня — , Тетяна Калмикова. Колишні радники державного департаменту США вважають, що ядерну угоду з Тегераном у найближчій перспективі чекає повний колапс після того, як Іран перестане отримувати необхідні економічні вигоди у зв’язку з відновленням американських санкцій.

© AFP 2018 / Atta КепагеУдар по Ірану. Нова угода або велика войнаПрезидент США Дональд Трамп 8 травня оголосив про вихід з історичного багатосторонньої угоди з Іраном щодо ядерної програми. Угода, також відома як “Спільний комплексний план дій” (СВПД), була досягнута Іраном і “шісткою” міжнародних посередників: Китаєм, Францією, Німеччиною, Росією, Великобританією та США спільно з Високим представником ЄС із закордонних справ та політики безпеки — в 2015 році після багаторічних складних переговорів.

В обмін на зняття санкцій Іран пішов на значні поступки, погодившись поставити під повний контроль свою ядерну програму, підтвердивши, що ні при яких умовах не буде прагнути отримати, розробити або придбати будь-яку ядерну зброю.

США минулого тижня також оголосили, що разом з виходом з угоди вони відновлюють всі санкції проти Ірану, в тому числі і вторинні, тобто відносно інших країн, що ведуть бізнес з Іраном. Раніше дію цих санкцій було припинено в рамках СВПД.

Операція приречена на провал

Після виходу США з угоди надій на збереження угоди в довгостроковій перспективі немає, впевнені експерти.

© AFP 2018 / Atta КепагеРоссия почала вигравати ірано-ізраїльський конфлікт”Може СВПД вижити після виходу адміністрації з нього? У теорії, так. Вона може вижити без США. Але на практиці, я думаю, що її дні полічені”, — заявив колишній спецрадник держдепартаменту з питань нерозповсюдження та контролю над озброєннями Роберт Айнхорн. При адміністрації колишнього президента Барака Обами Айнхорн грав провідну роль у формуванні політики США щодо іранської ядерної програми — як щодо санкцій, так і безпосередньо у переговорах між “шісткою” і Іраном.

Раніше глава МЗС Ірану Мохаммад Джавад Зариф заявив, що іранська влада вирішать в найближчі кілька тижнів, залишатися в СВПД.

“Європейці залишаються прихильними СВПД. Вони шукають способи захисту європейських компаній від впливу вторинних санкцій США, і вони намагаються спонукати компанії працювати з Іраном. Іранці кажуть про готовність дотримуватися угоди, але тільки якщо вони отримають економічну вигоду, на яку вони мають право”, — повідомив колишній дипломат, виступаючи в Brookings Institution.

Він переконаний, що майже всі головні європейські банки і компанії приймуть рішення про згортання свого бізнесу з Іраном, і, як наслідок, Іран перестане отримувати ті економічні вигоди, на які країна розраховувала, укладаючи угоду з “шісткою”.

© AP Photo / Evan VucciЕдинству кінець: Макрон, Меркель і Мей зрадили Трампа на іранській війні”Європейські уряди разом з Китаєм та Росією, можливо, зможуть переконати Іран дотримуватися угоди кілька місяців, може, трохи довше, але в кінцевому підсумку, я думаю, в комбінації з скорочувалися економічними вигодами і переконаною позицією прихильників жорсткого політичного курсу в Ірані в кінцевому підсумку призведе Іран до прийняття рішення про те, що вони більше не пов’язані угодою. І це означатиме колапс СВПД”, — зазначив Айнхорн.

З його позицією погодилася експерт Brookings Institution, колишній зовнішній радник високопоставлених чиновників держдепу по Ірану Сьюзан Мелоні.

“Європейці, можливо, зможуть створити деякі нові канали для захисту ряду проектів, але в кінцевому підсумку вони не зможуть створити достатньо простору для значного розширення економічних зв’язків між Іраном і Європою. Безумовно, це буде недостатньо для компенсації того, що було відкрито (для Ірану) в результаті припинення санкцій (зі сторони США)”, — заявила експерт.

© REUTERS / Amir СоһепИзраиль США дав привід для нової великої війни загалом, як зазначила Мелоні, стратегія нинішньої адміністрації полягає в тому, щоб чинити максимальний тиск на Іран у надії після цього вийти на “кращу угоду”. При цьому є і ті люди в Білому домі, які розраховують на зміну режиму в Ірані.

“Враховуючи таку стратегію,… я очікую, що в СВПД неможливо залишатися більше декількох тижнів”, — вважає експерт.

Говорячи про Росію, Айнхорн підкреслив, що Москва була дуже хорошим партнером для США щодо переговорів з Іраном. Крім того, він впевнений, що РФ зацікавлена в збереженні угоди і спробує переконати Іран не виходити з неї.

“Я думаю, вони хочуть, щоб США залишалися в СВПД, вони хочуть збереження угоди. Я впевнений, що росіяни спробують переконати Іран залишатися в угоді. У кінцевому рахунку, я думаю, їм це не вдасться”, — вважає екс-дипломат.

У той же час він вважає, що Росія “спробує скористатися виходом (Вашингтона), для того щоб ізолювати США”. “Росія не рада такому розвитку подій, але я думаю, що вони спробують використовувати це в своїх інтересах”, — резюмував Айнхорн.