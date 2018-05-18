ПЕКІН, 18 травня – . Віце-прем’єр Держради КНР Лю Хе на зустрічі з президентом США Дональд Трамп заявив, що Пекін готовий працювати з Вашингтоном над розв’язанням проблем у торгівлі та економіці, повідомляється в акаунті міністерства комерції КНР в WeChat.

© AFP 2018 / Greg ВакегКитаю наказано перемогти Америку у “війні на удушення””Китай готовий докладати спільні з США зусиль для прийняття належних заходів і врегулювання існуючих проблем у торговельно-економічній сфері на основі рівності і врахування взаємної вигоди”, — заявив який перебуває з візитом у Вашингтоні Лю Хе.

Він додав, що “поточне розвиток відносин Китаю і США знаходиться на важливій стадії, обидві сторони повинні здійснювати досягнутий лідерами КНР і США консенсус, йти один одному на зустріч, виявляти взаємну повагу, працювати над забезпеченням здорового і стабільного розвитку двосторонніх відносин”.

Газета Washington Post повідомила, що Китай вимагає від США не вводити оголошені президентом США Дональдом Трампом санкції, відкликати скарги на Китай до СОТ за демпінговими цінами, припинити розслідування стосовно крадіжок інтелектуальної власності. Пекін також нібито вимагає зняття санкцій, введених після подій на площі Тянаньмэнь в 1989 році, послабити обмеження на експорт в сфері технологій, дозволити закупівлю та використання китайської технологічної продукції і послуг.

© AFP 2018 / Wang ZhaoУправляемый хаос став некерованим. Перші підсумки війни Китаю і СШАКроме того, у списку міститься вимога не застосовувати обмеження до китайським інвесторам, дозволити брати участь у американських інфраструктурних проектах, посилити захист китайської інтелектуальної власності. Також у списку нібито є вимога коректно вирішити проблему з китайським виробником телекомунікаційного устаткування ZTE.

Напередодні президент США Дональд Трамп заявив, що працює з головою КНР Сі Цзіньпіном над зняттям американських обмежень з китайського виробника телекомунікаційного устаткування ZTE.