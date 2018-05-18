МОСКВА, 18 травня — . Співробітники Білого дому на чолі з президентом Дональдом Трампом підключилися до дебатів з приводу слуховий ілюзії, яка в останні дні стрімко набрала популярність у всьому світі.

CC0 / StockSnap / Нова незвичайна ілюзія викликала суперечки в СетиРечь йде про аудіозаписи, на якій різні люди чують два абсолютно несхожих слова: laurel (лавр, чується як “лорел”) і yanny (“йєнні”).

В 45-секундному відео, викладеному в Twitter Білого дому, співробітники адміністрації пропонують свої версії почутого.

В цілому перевага залишилася за словом laurel, його, зокрема, почули дочка Іванка Трамп і радник президента Келлиэнн Конвей. Віце-президент Майк Пенс поцікавився, хто такий Йєнні.

© РИА Новини / Наталія СеливерстоваКлинтон пожартувала, що Трамп відправив у Twitter “таємне послання російським”Щоб підкреслити жартівливий характер зйомки, який виступав останнім Трамп з незворушним обличчям заявив, що чує covfefe – слово, яке стало знаменитим завдяки опечатке президента.

Рік тому Трамп написав у Twitter “Незважаючи на постійну негативну covfefe в пресі”, не закінчивши свою думку. Судячи з усього, передбачалося слово coverage (“освітлення”). Загадкове слово covfefe за день стало найпопулярнішим хештегом в американському Twitter.