КАРАКАС, 18 травня – . Росія виступає проти втручання у майбутні 20 травня у Венесуелі вибори президента, заявив у четвер член ЦВК Василь Лихачов, який курирує питання міжнародної взаємодії.

© РИА Новини / Дмитро ЗнаменскийВенесуэла ввела заборону на мітинги на час виборів”Ми категорично виступаємо проти будь-якого прямого або непрямого втручання у внутрішні справи республіки Венесуела. Кожен житель Венесуели має право на вибір того глави держави, який буде розвивати громадянське суспільство, політику і економіку”, — заявив Лихачов журналістам в Каракасі.

Лихачов нагадав також, що ЦВК Росії і Національна виборча рада Венесуели нещодавно підписали угоду про міжнародному супроводі виборів в південноамериканській країні.