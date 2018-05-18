ПЕКІН, 18 травня – . Президент США Дональд Трамп на зустрічі з віце-прем’єром Держради КНР Лю Хе висловив надію, що фахівці двох країн будуть разом працювати над конструктивним вирішенням існуючих двосторонніх протиріч у торговельній сфері, повідомляється в акаунті міністерства комерції КНР в WeChat.

© AFP 2018 / Wang ZhaoУправляемый хаос став некерованим. Перші підсумки війни Китаю і США”Сподіваюся, що економічні групи обох країн докладуть спільних зусиль для конструктивного врегулювання існуючих між США і Китаєм проблем у торговельно-економічній сфері”, — заявив президент США.

Трамп також зазначив, що для Китаю і США вкрай важливо зберігати хороші відносини співпраці в торговельно-економічній сфері.

“Обидві країни зберігають добру тенденцію економічного розвитку, володіють величезним ринковим потенціалом, мають у своєму розпорядженні широкими можливостями для співпраці в економіці і торгівлі”, — сказав Трамп.

Він додав, що країнам потрібно розвивати торговельне й інвестиційне співробітництво в енергетичній та обробної промисловості, нарощувати торгівлю сільськогосподарською продукцією і розширювати доступ на ринок, співпрацювати в сфері зміцнення прав інтелектуальної власності,

Трамп зустрівся з Лю Хе, який перебуває з візитом у Вашингтоні в рамках проведення другого раунду торгових переговорів США і КНР. Перший раунд відбувся в Пекіні на початку травня.