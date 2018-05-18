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Голова Колумбії звинуватив Мадуро в завезенні колумбійців на вибори

18.05.2018

КАРАКАС, 18 травня – . Президент Колумбії Хуан Мануель Сантос звинуватив главу Венесуели Ніколаса Мадуро в планах по завезенню колумбійців для голосування на майбутніх виборах глави держави.

Каракас. © РИА Новини / Дмитро ЗнаменскийВенесуэла ввела заборону на мітинги на час виборів”Джерела розвідки попереджають про план режиму Ніколаса Мадуро зареєструвати (як венесуельців) і привести колумбійських громадян голосувати 20 травня у Венесуелі. Підкреслюю, що ми не визнаємо результати цих виборів”, — написав Сантос в своєму мікроблозі в Twitter.

У виборах глави держави у Венесуелі візьмуть участь чотири кандидати: чинний президент країни Мадуро, опозиціонер Енрі Фалькон, а також Рейнальдо Кихада і Хав’єр Бертуччі.

За словами Сантоса, він дав доручення силам безпеки на кордоні країни подвоїти контроль, щоб уникнути прибуття в сусідню країну громадян Колумбії для голосування.

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