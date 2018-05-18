КАРАКАС, 18 травня – . Уряд Мексики в четвер заявило протест США у зв’язку з недавніми висловлюваннями президента Дональда Трампа про мігрантів.

© AFP 2018 / Guillermo АгіаѕВ США сім штатів вимагають скасувати програму захисту мігрантів від депортацииКак повідомляє МЗС Мексики, нота була вручена держдепартаменту посольством країни у Вашингтоні. “Твердження американського президента абсолютно неприйнятні, оскільки створюють ворожий клімат для мексиканців, які перебувають у США”, — йдеться в комюніке мексиканського дипломатичного відомства.

Раніше Трамп назвав деяких мігрантів, які незаконно в’їжджають в його країну, “тваринами”.

На думку МЗС Мексики, дані слова Трампа порушують права людини щодо мігрантів і принцип взаємної відповідальності, який повинен бути присутнім в двосторонніх відносинах.