ТОКІО, 18 травня — . Міністр оборони США Джеймс Мэттис збирається відвідати в кінці червня Японію, повідомляє інформаційне агентство Кіодо з Вашингтона з посиланням на обізнані джерела.

© AFP 2018 / Jung Yeon-јеЯпония прокоментувала військові навчання США і Південної КореиОфициальных повідомлень з цього приводу поки не надходило.

За даними Кіодо, очікується, що на майбутніх переговорах з міністром оборони Японії Ицунори Онодэрой Мэттис обговорить можливість “повної денуклеаризації КНДР, і обидва міністра підтвердять, що Пхеньяну слід відмовитися не тільки від ядерної зброї, але і від всіх ракет, в тому числі середнього радіусу дії, які можуть досягти Японії.

Як зазначають джерела Кіодо, на візиті Мэттиса в Японію наполягала японська сторона.

США вважаються найближчим військовим союзником Японії в азіатсько-тихоокеанському регіоні. На 12 червня запланована зустріч лідера КНДР Кім Чен Ина з президентом США Дональдом Трампом. Вони повинні обговорити можливість нормалізації відносин для того, щоб КНДР не відчувала загрози для своєї безпеки і припинила ядерно-ракетні програми.

Якщо такий саміт відбудеться, США і Японії потрібно узгодити свої позиції, а також скоординувати спільні дії з Південною Кореєю.