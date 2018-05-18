ВАШИНГТОН, 18 травня — . Росія вже в 2018 році розраховує на укладення домовленостей з партнерами по БРІКС за спільним дослідженням в області енергетики, заявив начальник відділу БРІКС МЗС РФ Михайло Калугін.

© РИА Новини / Григорій СысоевЛавров відзначив зростання міжнародного інтересу до БРІКС”Росія просуває цілий ряд своїх ініціатив. Ми розраховуємо, що домовленості по них будуть прийняті в цьому році. Це, зокрема, створення платформи енергетичних досліджень БРІКС, яка дозволила б експертних і наукових кіл з наших країн обмінюватися інформацією про енергоринках, проводити їх спільні огляди, а згодом виходити на спільні проекти в енергосфері”, — заявив Калугін.

Він підтвердив, що ця тема буде обговорюватися на майбутній 4 червня зустрічі глав МЗС країн БРІКС в Преторії.

У 2018 році головою БРІКС є ПАР. В об’єднання, крім Південно-Африканської Республіки і Росії, входять Китай, Індія і Бразилія.

Серед інших тем Калугін назвав розвиток спільної роботи в області інформаційної безпеки з виходом на рамкові домовленості, боротьби з тероризмом і співпраці у сфері жіночого підприємництва.