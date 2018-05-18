МОСКВА, 18 травня — . У місті Ковель на заході України пісок з останками розстріляних нацистами радянських військовополонених використовувався для будівельних та оздоблювальних робіт, пише портал “Україна.ру”.

© РИА Новини / СтрингерВ Волинської області вандали пошкодили пам’ятник радянським воинамЛагерь військовополонених Шталаг 301 перебував у Ковелі в 1942-44 роках на Брестській вулиці. Після звільнення в місті були знайдені масові поховання місцевих жителів і військовополонених.

Частина територій, де розташовані розстрільні ями, роздали під забудову. Крім того, деякі місцеві бізнесмени набирали пісок з кар’єру, в якому поряд з яким знаходилися масові поховання.

Великі кістки просіювалися, а дрібні залишалися в піску. Цю суміш використовували весь 2017 рік для будівництва житлових будинків, а також, як розповів голова Волинської обласної організації ветеранів України Олександр Булавін, застосовували в ході штукатурних робіт в середній школі.

Активісти-пошуковці викликали поліцію на будівництва, правоохоронці зафіксували наявність кісток, проте справі ходу не дали, неодноразові звернення в органи влади ні до чого не привели.

Проти тих, хто спробував розкрити громадськості очі на цей бізнес, почалося цькування в місцевих ЗМІ. Їх, зокрема, називали сепаратистами за те, що Булавін з групою однодумців взяв участь у форумі “Велика Перемога, здобута єдністю: подвиг партизанів та підпільників у Великій Вітчизняній війні”, який відбувся 25 квітня в Брянську.