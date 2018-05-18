БРЮССЕЛЬ, 18 травня – . ЄС планує в якості захисного засобу від наслідків односторонніх санкцій щодо Ірану з п’ятниці розпочати застосування положень “блокуючого постанови”, яке забороняє європейським компаніям виконувати ці обмежувальні заходи і дозволяє не визнавати відповідні екстериторіальні судові рішення.

© AFP 2018 / Atta КепагеУдар по Ірану. Нова угода або велика войнаВпервые такі заходи ЄС застосував у 1996 році, захищаючи свої інтереси на Кубі від американських санкцій. Крім того, положення “блокуючого постанови” були поширені щодо прийнятих США в тому ж році санкцій проти Ірану і Лівії.

Підняли архіви

Документ від 22 листопада 1996 року носить довгу назву — “Про захист від наслідків екстериторіального застосування законодавства, прийнятого третьою країною, і дій, заснованих на ньому чи випливають з нього”. Він був складений таким чином, що дозволяє виконавчим органам ЄС “додавати або виключати закони з додатка до правил”. Завдяки цьому постанову може бути задіяна і в разі нових санкцій США проти Ірану, які можуть бути відновлені після виходу з Вашингтона спільного всеосяжного плану дій (СВПД).

Глава Єврокомісії Жан-Клод Юнкер заявив у четвер, що процедура застосування положення, спрямованого на нейтралізацію екстериторіальних наслідків санкцій, буде запущена в п’ятницю 10.30 (11.30 мск).

© AFP 2018 / Atta КепагеРоссия почала вигравати ірано-ізраїльський конфликтФормулировки, наведені чиновниками ЄС понад 20 років тому в обґрунтування документа, звучать як ніколи актуально: “Беручи до уваги, що закони, прийняті третьою країною і спрямовані на регулювання діяльності фізичних та юридичних осіб, які перебувають під юрисдикцією держави-члена ЄС, в силу свого екстериторіального застосування, порушують міжнародне право…”

Документ зобов’язує юридичні або фізичні особи, зареєстровані на території ЄС, протягом 30 днів проінформувати влади, якщо їх “економічні або фінансові інтереси постраждали прямо або побічно” в результаті санкцій.

Порушувати не можна карати

Стаття четверта постанови говорить, що “ніяке рішення суду або адміністративного органу, що знаходиться за межами співтовариства, прямо або побічно застосовує закони, зазначені у додатку,… не визнаються і не підлягають виконанню яким-небудь чином”.

При цьому жодна особа, зазначене в документі, “не повинен виконувати, чи то безпосередньо або через дочірнє або інше посередницьке особа, активно або навмисно, яка-небудь вимога або заборона, включаючи прохання іноземних судів, засновані на законах, зазначених у додатку”.

© AP Photo / Evan VucciЕдинству кінець: Макрон, Меркель і Мей зрадили Трампа на іранській войнеПостановление передбачає також покарання за виконання зазначених санкцій. Згідно дев’ятою статті, “кожна держава-учасниця має визначити санкції у разі порушення відповідних положень”, і “такі санкції повинні бути ефективними, пропорційними”.

Таким чином, ЄС розраховує захистити інтереси європейських економічних операторів, які співпрацюють з іранською стороною. Якщо ця міра спрацює, взаємодія у сфері торгівлі та фінансів продовжиться, і Іран отримає непрямі гарантії, що передбачені ядерним угодою економічні вигоди можуть бути захищені від впливу американських санкцій.

Президент США Дональд Трамп 8 травня оголосив про вихід з історичного багатосторонньої угоди з Іраном щодо ядерної програми. Угода, також відома як “Спільний комплексний план дій” (СВПД), була досягнута Іраном і “шісткою” міжнародних посередників — Китаєм, Францією, Німеччиною, Росією, Великобританією та США спільно з Високим представником ЄС із закордонних справ та політики безпеки — в 2015 році після багаторічних складних переговорів.

В обмін на зняття санкцій Іран пішов на значні поступки, погодившись поставити під повний контроль свою ядерну програму, підтвердивши, що ні при яких умовах не буде прагнути отримати, розробити або придбати будь-яку ядерну зброю. Разом з виходом з угоди США відновлюють всі санкції проти Ірану, в тому числі і вторинні (відносно інших країн, які ведуть бізнес з Іраном), дію яких було призупинено в рамках СВПД.