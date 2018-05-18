МОСКВА, 18 травня — . Військово-повітряні сили США вибачилися за жарт про популярної звукової ілюзії, яку вони пов’язали з боротьбою проти радикального руху “Талібан”* в Афганістані.

CC0 / StockSnap / Нова незвичайна ілюзія викликала суперечки в СетиРечь йде про аудіозаписи, на якій різні люди чують два абсолютно несхожих слова: laurel (чується як “лорел”) або yanny (“йєнні”). Цей феномен викликала численні суперечки і швидко став міжнародним інтернет-мемом.

Невдала спроба пожартувати була пов’язана з настанням талібів* на афганське місто Фарах, для відображення якого США направили штурмовики А-10. У своєму повідомленні в Twitter американські військові написали, що таліби* швидше почують laurel або yanny, ніж BRRRT (мається на увазі звук кулеметної стрілянини з борту штурмовики).

Жарт викликав бурхливу реакцію серед користувачів соціальних мереж, багато з яких визнали її цинічною. Через деякий час повідомлення було видалено.

© AP Photo / Evan VucciТрамп пожартував з приводу незвичайної звуковий ілюзії”Ми вибачаємося за попередній твіт, що стосується А-10. Ця була жарт в поганому смаку, і ми проводимо внутрішнє розслідування”, — йдеться в Twitter ВВС.

Раніше повідомлялося про масштабний наступ талібів* на провінцію Фарах. У вівторок близько 2 тисяч бойовиків “Талібану”* атакували райони провінції і однойменний адміністративний центр. Як повідомив телеканал Tolo News з посиланням на губернатора провінції, в ході боїв були ліквідовані більше 300 бойовиків, 25 представників силових відомств, загинули.

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