ВАШИНГТОН, 18 травня — . Країни БРІКС виступають проти односторонніх санкцій щодо Ірану, ця тема буде обговорюватися 4 червня на міністерській зустрічі учасників об’єднання в Південній Африці, повідомив начальник відділу БРІКС МЗС Росії Михайло Калугін.

© РИА Новини / Наталія СеливерстоваВ МЗС розповіли, як дії США вплинуть на зустріч Трампа та Кім Чен ЫнаОн нагадав, що всі учасники БРІКС мають “досить розвинені зв’язки з Іраном і виступають проти односторонніх санкцій, які США після виходу з СВПД загрожують вводити проти країн, які торгують з Ісламською Республікою.

“БРІКС послідовно виступає проти зовнішнього втручання у внутрішні справи держав проти використання рудиментарній контрпродуктивною практики односторонніх санкцій <…> Ми відстоюємо право націй розвивати відносини з тими країнами, з якими вони хочуть це робити”, — зазначив Калугін.

“Це розвиток буде продовжено, незважаючи ні на який тиск і зовнішні санкції”, — додав дипломат, говорячи про російської позиції.

Відмова Трампа від угоди по Ірану

Дональд Трамп 8 травня оголосив про вихід США з угоди з іранською ядерною програмою. Він звинуватив Тегеран у збагаченні урану і розробці забороненої зброї всупереч умовам угоди, після того як влада Ізраїлю повідомили, що у них є відповідні розвіддані.

Трамп розпорядився негайно розпочати процес щодо відновлення санкцій проти країни, в тому числі вторинних, спрямованих на тих, хто веде бізнес з Іраном. Відновлені санкції стосуватимуться критично важливих секторів іранської економіки, включаючи енергетику, нафтохімічний і фінансовий сектори.

Інші країни — гаранти угоди засудили рішення Вашингтона, вказавши на небезпечні наслідки цього кроку. Президент Ірану Хасан Рухани, у свою чергу, заявив, що Тегеран, на відміну від США, завжди виконував свої зобов’язання, що підтверджували експерти Міжнародного агентства з атомної енергії.

МАГАТЕ у всіх десяти звітах підтвердило дотримання Іраном укладених домовленостей. Про це свідчать і всі інші країни, які вели переговори щодо угоди.