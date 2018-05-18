БАНГКОК, 18 травня – . Зниклу 21 квітня на острові Самуї 39-річну росіянку Інну Обухову імовірно бачили на острові Пхукет в середині травня, повідомляє в п’ятницю інтернет-портал Phuket News з посиланням на місцеву поліцію.

© РИА Новини / Віталій АньковВ Таїланді затримали нелегально перебував в країні россиянинаРоссийская туристка, яка 21 квітня пішла з готелю на острові Самуї, взявши з собою тільки паспорт і гроші, і не повернулася, була оголошена в розшук після декількох днів марних зусиль поліції знайти її на острові.

Охоронець стоянки яхт і малих суден Boat Lagoon Marina повідомив в поліцію, що бачив жінку, фотографії якої були поширені в ході розшуку, на місці своєї роботи, на стоянці яхт, 11 травня. Ця інформація з’явилася спочатку на сторінці Facebook групи російських добровольців, розшукують Обухову, а потім була підтверджена поліцією, повідомляє Phuket News.

Поліція Пхукета підключилася до активним пошукам росіянки, йдеться в повідомленні.

Портал також повідомляє, що в даний час в Таїланді знаходиться батько зниклої жінки, який прибув у країну відразу після її зникнення.

© РИА Новини / Віталій АньковВ Таїланді за запитом Інтерполу затримали россиянинаИнна Обухова прибула в Таїланд в середині квітня і отримала туристичне безвізове дозвіл на перебування в країні протягом 30 діб. Це дозвіл сплило 12 травня.

Рідні зниклої жінки в самому початку розшуку повідомили таїландським владі, що у Інни “бувають проблеми з пам’яттю”. За словами рідних, жінка серйозно цікавиться буддизмом. Також вони повідомили слідству, що Інна не вживає наркотиків і алкоголю.

У посольстві Росії в Бангкоку повідомили, що в квітні і на початку травня розшук зниклої росіянки обмежувався районом острова Самуї і сусіднього острова Пханган, однак жодної інформації про її місцезнаходження місцевої поліції отримати не вдалося. Не знайшла поліція і жодних підтверджень того, що Інна Обухова покинула літаком, поїздом або автобусом провінції Сураттхані, до якої належать острови.