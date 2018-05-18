ПЕКІН, 18 травня — . Перший китайський авіаносець власного виробництва у п’ятницю завершила п’ятиденне тестове плавання і найближчим часом повернеться в порт міста Далянь провінції Ляонін, повідомляє Центральне телебачення Китаю.

© РИА Новини / Євген БиятовСМИ розповіли, як Китай створює ультрасучасну армиюАвианосец покинув свій порт базування в Даляні вранці 13 травня, протягом п’яти днів судно виконувало різні маневри в спеціально відведеній для цих цілей зоні.

За даними телеканалу, авіаносець виконав поставлені в ході цій місії цілі, екіпажем була проведена послідовна перевірка різного устаткування судна.

Другий китайський авіаносець Type 001A, який став першим власного виробництва, був спущений на воду в квітні 2017 року. Його будували з 2013 року. Довжина авіаносця 315 метрів, ширина — 75 метрів, вага — 70 тисяч тонн, крейсерська швидкість — 31 морський вузол. Китайські ЗМІ повідомляли, що на борту можуть базуватися 36 винищувачів “Цзянь-15” (J-15).

© РИА Новини / Віталій АньковГлобальный переділ: для чого Китай будує найпотужнішу армію в миреПервый китайський авіаносець “Ляонін” побудували на базі купленого в України в 1998 році недобудованого радянського крейсера “Варяг”. Роботи по його перетворенню в авіаносний крейсер почалися на суднобудівному заводі в китайському Даляні в 2005 році. Перші морські випробування “Ляоніна” пройшли в 2011 році. До складу ВМС Китаю він увійшов у вересні 2012 року, а у листопаді 2012-го було оголошено про успішні випробування з посадки винищувача “Цзянь-15” на палубу авіаносця.