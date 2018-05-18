Володимир Ардаев, оглядач

Влада Індії вважають, що обмежувальні заходи, введені Вашингтоном проти Москви, підривають безпеку країни. Зараз на Делі припадає більше третини оборонного експорту Росії. Американські санкції завадять не тільки купувати нові озброєння, але і підтримувати існуючий арсенал.

Заборона на дружбу

Москва завжди була довгостроковим союзником Делі, десятиліттями допомагаючи забезпечувати обороноздатність. Причому умови оплати, як і всі інші особливості угод, були сприятливими, підкреслив у бесіді з віце-президент Helicopter Engines MRO Pvt. Limited (HE-MRO) Анкур Гупта. Його компанія виробляє вертолітні двигуни.

“Між Індією і Росією незмінно підтримувалися дійсно взаємовигідні відносини, особливо в оборонній сфері”, — зазначає індійський бізнесмен.

“Ядерна субмарина INS Chakra, звичайна підводний човен класу Kilo, крилата ракета Brahmos, винищувачі Міг, Су і транспортні літаки Іл різних поколінь, танки Т-76 і Т-78, авіаносець “Вікрамадітья” — все це отримано від Радянського Союзу в роки холодної війни і пізніше від Росії. В інших країнах таке не купиш за жодні гроші. Більш того, сучасні озброєння, вироблені в Індії, також виготовляються за російськими технологіями по ліцензії”, — уточнює науковий співробітник інституту досліджень і аналізів в області оборони (IDSA) Лаксман Кумар Бехера. Раміль СитдиковСМИ розповіли про спроби Росії та Індії обійти санкції США у сфері ВТС

І тепер добре налагоджене партнерство під загрозою. На початку квітня США розширили санкційний список російських фізичних і юридичних осіб, включивши в нього 24 підприємця і чиновника, а також 14 компаній, у тому числі “Рособоронекспорт” і “Русал”. Введені Вашингтоном обмеження не дозволяють Делі підписувати з Москвою нові контракти в оборонній сфері, а також використовувати будь-які платіжні канали для розрахунків за попередніми договорами.

© РИА Новини / Ілля ПиталевВертолет Ка-226Т, представлений на Міжнародному авіаційно-космічному салоні МАКС-201 в підмосковному Жуковському. 19 липня 2017 © РИА Новини / Ілля ПиталевВертолет Ка-226Т, представлений на Міжнародному авіаційно-космічному салоні МАКС-201 в підмосковному Жуковському. 19 липня 2017

“Це ставить Індії в дуже непросте становище, оскільки ми не можемо завершити розпочаті раніше переговори з Росією і виконати взяті на себе зобов’язання. Найважливіші угоди на постачання зенітно-ракетних комплексів С-400 і з оренди другий атомного підводного човна опинилися в підвішеному стані”, — говорить Анкур Гупта.

Крім того, американські санкції ускладнять експорт до Індії фрегатів проекту 1135,6 і вертольотів Ка226Т, а також торкнуться всі індійсько-російські спільні підприємства в оборонній сфері — як діючі, так і заплановані, наприклад, Indo Russian Aviation Ltd, Multi-Role Transport Aircraft Ltd і Brahmos Aerospace. Під заборону можуть потрапити і закупівлі в Росії запасних частин, компонентів, сировини — все, що необхідно для виробництва та обслуговування ліцензійної продукції, уточнює доктор Бехера.

Індія незадоволена

Такими перспективами в індійському уряді незадоволені і стривожені, повідомляють місцеві ЗМІ.

“З одного боку, США хочуть, щоб Індія залишалася їх найближчим стратегічним партнером в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні для протистояння з Китаєм. З іншого — ставлять під загрозу заплановану закупівлю С-400 у Росії, а також проекти по фрегатам, субмарин і вертольотів”, — цитує свого співрозмовника газета Times of India.

Зрозуміло, Вашингтон з готовністю змінив би Москву в ролі постачальника зброї для країн Південно-Східної Азії, але навряд чи до цього там готові. Більшість держав, що піклуються про свою безпеку, думає про диверсифікацію військової техніки, керуючись простим і мудрим правилом “не клади всі яйця в одну корзину”. І отримати монополіста-постачальника в особі Вашингтона ніхто не хоче. Ілля Питалев”Вертольоти Росії” отримали від Індії запит на поставку 200 Ка-226Т

Складнощі вже виникли — деякі індійські банки призупинили фінансові операції з Росією. Однак це ще не перешкоджає виконанню зобов’язань за контрактами, тому що між Росією і Індією з минулого року діє система взаєморозрахунків під суверенні гарантії держав, уточнює науковий співробітник сектору міжнародних організацій і глобального політичного регулювання відділу міжнародно-політичних проблем ІМЕМО РАН Олексій Купріянов. Інша справа, що Сполучені Штати повинні в принципі визначитися, як знизити ризики, що виникли із-за ними ж введених санкцій, для своїх стратегічних партнерів — таких як Індія, або, скажімо, Індонезія.

CC BY-SA 2.0 / UC Rusal Photo Gallery / Співробітник компанії “Русал” під час роботи CC BY-SA 2.0 / UC Rusal Photo Gallery / Співробітник компанії “Русал” під час роботи

“Швидше за все, закон “Про протидію супротивникам Америки”, прийнятий конгресом, внесуть поправки. Вашингтону доведеться піти на це, тому що, нарощуючи тиск на ту ж Індію, вони ризикують підштовхнути її до зміни зовнішньополітичних пріоритетів”, — вважає експерт.

Розуміючи це, глава Пентагону Джеймс Мэттис вже звернувся до конгресу США із закликом послабити санкційний режим для низки країн, зокрема Індії.

Доведеться балансувати

Проблема виведення військово-технічного співробітництва з-під дії американських санкцій дійсно важлива і для Індії, і для Росії. Майбутня зустріч Володимира Путіна з прем’єр-міністром Індії Нарендрою Моди на бізнес-форумі в Сочі буде присвячена і цього питання, стверджує політичний оглядач і експерт з Південної Азії Чандра Пракаш Сінгх. Істотно також те, що відносини у Делі з Москвою принципово інші, ніж в часи СРСР.

© РИА Новини / Віталій АньковВоеннослужащие спеціального підрозділу Збройних Сил Індії на етапі перших міжвидових російсько-індійських навчань “Індра-2017” © РИА Новини / Віталій АньковВоеннослужащие спеціального підрозділу Збройних Сил Індії на етапі перших міжвидових російсько-індійських навчань “Індра-2017”

“Якщо в минулому це були відносини наддержави з країною, що розвивається, то сьогодні це паритетна взаємодія двох важливих гравців на світовій арені”, — говорить доктор Сінгх.

© РИА Новини / Наталія СеливерстоваДоллар більше не потрібен. Як Росії та Індії обійтися без валюти СШАЭксперт переконаний, що нинішні проблеми вдасться подолати, якщо Росія продовжить надавати допомогу Індії військової продукцією, але і поділиться своїми ноу-хау і технологіями в оборонній сфері. Тобто зробить те, на що США йдуть вкрай неохоче.

“У непрості часи холодної війни Росія та Індія знайшли шляхи і засоби для співробітництва. Проте сьогодні все складніше, тому що Індія не хоче ставити під загрозу свої зв’язки з США, з якими веде переговори про постачання високотехнологічного військового обладнання — наприклад, безпілотників Sea Guardian. Тому Делі доведеться шукати збалансований підхід”, — вважає віце-президент HE-MRO Анкур Гупта.