ТОКІО, 18 травня — . Адміністрація президента Південної Кореї спростувала повідомлення японської преси про те, що Сеул нібито запропонував США вивезти ядерна зброя КНДР в третю країну.

© AP Photo / Korea Summit Press PoolВ КНДР оцінили напрямок майбутніх відносин з Південною КореейКак передало агентство Ренхап, спростування отримали журналісти в Сеулі від секретаря зв’язків з громадськістю президентської адміністрації Юн Ен Чхана.

“Абсолютно не відповідає дійсності стаття газети “Асахі” про те, що 24 числа минулого місяця секретар президента з питань безпеки Чон Ий Ен нібито запропонував радникові президента США з нацбезпеки Джону Болтону, щоб ядерну зброю Північній Кореї було вивезено”, — наводить агентство заяву Юн Ен Чхана.

За його словами, адміністрація президента Південної Кореї “активно розглядає відповідні заходи у зв’язку з нинішніми помилковими повідомленнями” газети “Асахі”.

З посиланням на свої джерела ця газета повідомила в п’ятницю, що Південна Корея запропонувала США вивезти з КНДР більшу частину ядерних озброєнь та ядерних матеріалів.