Сніг випав в двох областях країни.

Вчора несподівано травневий сніг випав відразу в двох областях Казахстану -Павлодарської і Карагандинської. Про це повідомляє Tengrinews.kz.

У Карагандинській області сніг випав в селищі Молодіжний Осакаровского району.

Між тим в Караганді снігу немає, але температура повітря різко опустилася. Якщо вчора у місті було близько 20 градусів тепла, то сьогодні стовпчики термометрів тримаються на позначці +4…+6 градусів.

“У ніч на 18 травня ми очікуємо заморозки. У місті прогнозуємо до мінус 4 градусів за Цельсієм, по області – до мінус 6 градусів. Снігу більше ніде не очікуємо”, – розповіли в РГП “Казгидромет” по Карагандинської області.

У Павлодарської області снігопад пройшов у Лебяжинском, Баянаульском, Травневому і Щербактинском районах.

Тим часом синоптики не вважають аномальну погоду.

“У регіоні зберігається нестійка погода. У нічний час доби температура повітря досягає 0…-3 градусів. З низькими нічними температурами і пов’язано випадання снігу. Це не аномальне явище. В ніч на 19 травня очікуємо заморозки до мінус 5 градусів”, – зазначили вони.

Зазначимо, що 18 травня в регіоні оголошено штормове попередження. За прогнозами метеорологів, очікується посилення вітру до 15-20 метрів в секунду. За інформацією синоптиків, потепління чекає павлодарцев 21 травня. Але тепла погода встановиться лише на початку червня.