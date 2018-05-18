Військовий вертоліт скинув боєприпаси помилково.



У США стався новий інцидент з вертольотом. Як повідомив у п’ятницю телеканал “Фокс ньюс”, американський військовий вертоліт помилково скинув контейнер з боєприпасами на дах початкової школи в місті Ель-Пасо (штат Техас). В результаті цього інциденту ніхто не постраждав, покрівлі школи було завдано незначного збитку.

Інцидент стався в другій половині дня в четвер. Вертоліт вилетів з військової бази Форт Блісс. Телеканал не уточнює, що призвело до інциденту: технічний збій або помилка пілота. Командування військової бази вже принесло свої вибачення за те, що трапилося і пообіцяв переглянути маршрути доставки військових вантажів, щоб вони по можливості не пролягали над цивільними об’єктами.

Всі скинуті з вертольота боєприпаси, їх кількість і тип не уточнюються – були зібрані співробітниками місцевої поліції, а потім передані їх військовим колегам.