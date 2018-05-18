Український президент Петро Порошенко має відношення до будівництва Кримського моста, запустити 15 травня. На сторінці Кримського мосту у Вікіпедії зазначено, що завод «Енергоавтоматика» поставляє акумулятори для техніки, що використовується на будівництві мосту, що з’єднує Росію і півострів Крим.

На сторінці Кримського мосту у Вікіпедії також нагадали, що завод «Енергоавтоматика» — український і належить Порошенку.

«Акумулятори для задіяної на будівництві мосту техніки постачає український завод «Енергоавтоматика», — йдеться в статті.

Крім того, автори статті зазначили, що «постачальниками граніту для виробництва щебеню у складі залізобетону мосту є українські гранітні кар’єри».

В розділі «Міжнародне співробітництво на будівництві та ігнорування режиму санкцій» також є компанії з Німеччини, Нідерландів, Фінляндії, Японії та інших країн. Ці країни, за попередніми даними, надають спецтехніку для будівництва мосту.

Раніше повідомлялося, що близько мільйона гривень Державне управління справами витратило на авіапереліт делегації на чолі з Порошенком в Німеччину 9-10 травня.