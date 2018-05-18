Анатолію Гриценко, схоже, дуже не терпиться позбутися тавра «першого непрохідного», але зробити це з партнерами начебто Єгора Фірсова або Василя Гацько — справа безнадійна, пише Ділова столиця.

Так що заманити в свої політичні обійми когось побільше і солідніше — справа для Анатолія Степановича архіважлива.

Треба зізнатися, вибір кандидатів на об’єднання у Гриценка вкрай вузький, більш того — цей вибір обмежується однією партією і одним вагомим політиків. Мова йде, зрозуміло, про «Самопомочі» і львівському голові Андрієві Садовому. Такий партнер, і правда, знахідка для Гриценко, партія має фракцію в парламенті, розгалужену мережу регіональних організацій і яскравого лідера, який хоч і плекає десь в душі президентські амбіції, але після сміттєвого колапсу цілком здатний поступитися ними.

Було б дивно, якби Гриценко, після того як анонсував центром тяжіння опозиційних до Петра Порошенка політичних сил, не намагався схилити до партнерства Садового та «Самопоміч». Але, як повідомили «ДС» інформовані джерела в «Самопомочі», нічого дивного не відбувається — переговори між Гриценком і Садовим у самому розпалі і, судячи з того, що полковник готовий запропонувати львівському меру, Анатолій Степанович робить на Садового серйозну ставку.

За словами джерел, Гриценко обіцяє лідера «Самопомочі» максимум можливого. В обмін на підтримку своєї кандидатури на президентських виборах Анатолій Степанович готовий віддати Садовому крісло прем’єр-міністра. Таку пропозицію Садового явно приваблює, проте він поки не поспішає з остаточною відповіддю, не говорячи Гриценко ні так, ні немає і вичікуючи.

За нашою інформацією, продовжувати загравання з Гриценком, але не поспішати з відповіддю Садового посилено переконує його соратник і голова фракції «Самопомочі» Олег Березюк і, треба зізнатися, логіка в такій поведінці є. На посаді львівського мера Садового, наскільки б опозиційними не були його погляди, критично залежний від центральної влади. До виборів, тим часом, ще цілий рік, і можна тільки уявити, що здатна влаштувати Садовому центральна влада, якщо той відкрито виступить на стороні Гриценко, та ще й з прицілом на прем’єр-міністри. Один тільки сміттєвий колапс, який не так давно потрапив Львів, досить дорого в плані іміджевих втрат коштував Садовому, і без підтримки центральної влади львівським мер з власним сміттям явно не впорався б.

У той же час прем’єрська посада, хоч і вельми приваблива, але, навіть якщо Гриценко і виграє президентські вибори, не буде на сто відсотків гарантована Садовому, щоб не обіцяв лідер «Громадянської позиції». Мало того, що Анатолій Степанович давно нажив собі славу людини незговірливого, так ще й для призначення прем’єром, крім бажання президента, потрібні голоси парламентської більшості, а парламент на момент гіпотетичної інавгурації Гриценко буде сьогоднішнім, що зовсім не гарантує ні пропрезидентської більшості, ні позитивного голосування за Садового-прем’єра. Чергові парламентські вибори повинні відбутися тільки через півроку після президентських, і їх майбутнього союзу Гриценко-Садовий теж не завадило б виграти.

Загалом, прем’єрські перспективи для Садового поки вилами по воді писані, так що поспішати вступати в політичну війну на боці Гриценко йому зовсім не з руки, але потримати «першого непрохідного» на повідку в якості потенційно можливого варіанту продовження своєї політичної кар’єри теж не зайве. Гриценко, зрозуміло, що таке положення справ нервує, і він, як стверджують джерела, вимагає від Садового визначитися тут і зараз, погрожуючи в іншому випадку віддати майбутній прем’єрський пост, а точніше, обіцянка цього посту, комусь іншому.

Підстьобне подібний шантаж Садового? Дуже навряд чи, адже той теж прекрасно розуміє, що вибору у Гриценка немає. Не пропонувати же виборцям в якості майбутнього прем’єра Фірсова, Гацько або Віктора Чумака. Так що м’яч все ще залишається на боці львівського мера.

Таким чином, підкилимне загравання Гриценко і Садового буде тривати ще досить довго, як мінімум до осені. Тим часом політична ситуація для Садового може змінитися. Наприклад, він сам спробує поторгуватися з Банкової за допомогою «прожектів» Гриценко і виторгувати собі певні гарантії на Львів в обмін на деяку нейтральність на президентських виборах. Ну а якщо ситуація буде сприяти, можна зважитися піти ва-банк і поставити все на Гриценка.

Але навіть якщо тандем «третьої сили» Гриценко—Садовий відбудеться, далеко не факт, що він зможе нав’язати реальну боротьбу Порошенка і Тимошенко. Поки максимум, якого домагалися всі, хто експлуатував образ «третьої сили» — це стати третіми.