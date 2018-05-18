МОСКВА, 18 травня — . Один з лідерів українських націоналістів, який очолює партію “Братство”*, Дмитро Корчинський поскаржився на те, що Кримський міст був побудований “безкровно”. Його слова наводить портал “Україна.ру”. CC BY-SA 2.0 / Ministry of Defense of Ukraine / Український націоналіст назвав умови початку війни з Росією

“Ми не вчинили з вами жодної диверсії вглиб території. Це претензія не тільки СБУ та ЗСУ, але всім нам”, — заявив він. За його словами, те, що міст був побудований “абсолютно мирно і безкровно”, — диво для Росії.

Початок руху по мосту він назвав “ганьбою для всіх українців”. Корчинський додав, що фотографія мосту тепер буде висіти у нього над ліжком і “надавати йому сил”.

Націоналіст заявив, що його місія — зробити так, щоб міст з “тріумфальної арки” перетворився в “шибеницю”. За його словами, на ньому повинні висіти” всі, хто пов’язаний з будівництвом, — від виконробів до кримських чиновників.

Корчинський відомий своїми радикальними русофобськими висловлюваннями. Російських артистів, які гастролюють в Україні, він назвав “тваринами”, яких потрібно возити в “залізних клітках”. Крім того, він заявляв, що Україна може напасти на Росію, якщо в останній трапиться політична криза. Олексій МальгавкоДепутат Ради розповів про “український” Кримському мосту

Кримський міст був урочисто відкритий 15 травня. Він з’єднує Керченський і Таманський півострови. Його протяжність — 19 кілометрів. Восени 2018 року відкриється рух вантажівок, з 2019-го — поїздів.

Раніше на цьому тижні в розділі думок тижневика The Washington Examiner з’явилася стаття 32-річного політичного оглядача Тома Рогана, в якій він закликав владу України нанести авіаудари по Кримському мосту. Сама поява цієї споруди він назвав “обурливою образою” для української нації.

*Екстремістська організація, заборонена в Росії.