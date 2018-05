МОСКВА, 18 травня — . Обкладинка нового номера GQ викликала активну дискусію в Мережі. Користувачі сперечаються, чи є ілюстрація помилкою редактора, оригінальної задумкою або проявом потойбічних сил. © Фото : Vanity Fair / Annie Leibovitz”Тринога” Різ Візерспун на обкладинці журналу стала приводом для жартів у Мережі

У фотосесії взяли участь актриса і комік Кейт Маккіннон, продюсер і комік Ісса Рей, а також актриса Stand Up і автор скетчів Сара Сильверман.

Першою в очі кидається дуже неприродна поза і вивернута нога Маккіннон. Далі — більше. На обкладинці всього три людини, тобто на ній не повинно бути більше шести рук і шість ніг.

Тим не менш, якщо придивитися, можна побачити, що Сильверман обіймає якась рука, яка ніби росте її волосся. Пліч Рей також тягнеться чиєсь зап’ясті. Між Рей і Сильверман несподівано з’являється чиясь нога, а внизу — ще одна рука.

Whaaaatttt pic.twitter.com/EoLrOUjK0q — k money (@lostinwakanda) 17 травня 2018 р.

love the concept, the hand under the platform is killing me pic.twitter.com/afx4TfSrRx — KimKanyeKimYe (@KimKanyeKimYeFC) 17 травня 2018 р.

GQ опублікував обкладинку в Twitter, і цей пост набрав кілька тисяч ретвітів і сотні коментарів.

Частина користувачів пригадала конфуз із зірковою обкладинкою Vanity Fair, на якій у Різ Уізерспун “виросла” третя нога, у Опри Вінфрі — третя рука, а актриса Зендайя одну ногу, навпаки, де “втратила”.

Where it all begins! Congrats guys. pic.twitter.com/esg2ATUlTe — Exterface (@exterfacestudio) 17 травня 2018 р.

Інші читачі звернули увагу на те, що на обкладинці написано кращий комедійний номер, у фотосесії брали участь коміки і майстри Stand Up. Крім цього на обкладинці є фраза hands down (легко, без зусиль), що дослівно перекладається як “руки вниз”, а значить так і було задумано.

Comedy issue! pic.twitter.com/MEFovJGOjR — Ava (@Avavisions) 17 травня 2018 р.

Деякі користувачі зі сміхом пригадали сцени з фільмів жахів, в яких герої так само неприродно згинаються або їх частини тіла живуть самі по собі.

I love the Thing Addams cameo in this pic, though I think it’s being way to handsy with @IssaRae: pic.twitter.com/KBYZW0nJgc — Love, Harry (@HarryMeites) 17 травня 2018 р.

I figured it out. pic.twitter.com/epatFvPFPN — It’s Laurel, fight me. (@b0ssmir) 17 травня 2018 р.

Судячи з усього, ілюстрація дійсно є помилкою, так як журнал вибачився перед читачами і пообіцяв розповісти “повну історію обкладинки” на наступному тижні.