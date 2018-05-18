Повінь – зміна системи

Menu
Close

Надто багато рук. Нова обкладинка GQ поставила читачів у глухий кут

18.05.2018

МОСКВА, 18 травня — . Обкладинка нового номера GQ викликала активну дискусію в Мережі. Користувачі сперечаються, чи є ілюстрація помилкою редактора, оригінальної задумкою або проявом потойбічних сил. Обложка спецвыпуска журнала Vanity Fair© Фото : Vanity Fair / Annie Leibovitz”Тринога” Різ Візерспун на обкладинці журналу стала приводом для жартів у Мережі

У фотосесії взяли участь актриса і комік Кейт Маккіннон, продюсер і комік Ісса Рей, а також актриса Stand Up і автор скетчів Сара Сильверман.

Першою в очі кидається дуже неприродна поза і вивернута нога Маккіннон. Далі — більше. На обкладинці всього три людини, тобто на ній не повинно бути більше шести рук і шість ніг.

Тим не менш, якщо придивитися, можна побачити, що Сильверман обіймає якась рука, яка ніби росте її волосся. Пліч Рей також тягнеться чиєсь зап’ясті. Між Рей і Сильверман несподівано з’являється чиясь нога, а внизу — ще одна рука.

 

GQ опублікував обкладинку в Twitter, і цей пост набрав кілька тисяч ретвітів і сотні коментарів.

Частина користувачів пригадала конфуз із зірковою обкладинкою Vanity Fair, на якій у Різ Уізерспун “виросла” третя нога, у Опри Вінфрі — третя рука, а актриса Зендайя одну ногу, навпаки, де “втратила”.

Інші читачі звернули увагу на те, що на обкладинці написано кращий комедійний номер, у фотосесії брали участь коміки і майстри Stand Up. Крім цього на обкладинці є фраза hands down (легко, без зусиль), що дослівно перекладається як “руки вниз”, а значить так і було задумано.

Деякі користувачі зі сміхом пригадали сцени з фільмів жахів, в яких герої так само неприродно згинаються або їх частини тіла живуть самі по собі.

 

Судячи з усього, ілюстрація дійсно є помилкою, так як журнал вибачився перед читачами і пообіцяв розповісти “повну історію обкладинки” на наступному тижні.

Читайте також:   Війська Іраку відбили у бойовиків ИГИЛ один з останніх оплотів
 

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *