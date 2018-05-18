Дружина затриманого в Києві керівника порталу Україна Кирила Вишинського Ірина у форматі відеомосту відповідає на питання представників ЗМІ про обставини справи її чоловіка.

© AP Photo / Victor PlatovВышинский виступив у херсонському судеВышинского затримали в Києві вранці 15 травня поруч з його будинком, а вночі етапували в Херсон. Журналіста підозрюють у держзраді і підтримки самопроголошених республік Донбасу. Йому загрожує до 15 років позбавлення волі. Також багатогодинні обшуки пройшли в офісі представництва в Києві та вдома у деяких його співробітників. На допит у справі викликали 47 осіб.

У Кремлі рішуче засудили дії України, пообіцявши вжити відповідні заходи. Москва направила Києву ноту протесту з вимогою припинити насильство над представниками ЗМІ.

Це не перший за останній час свавілля з боку СБУ. В кінці квітня силовики затримали Олену Одновол, голову кримського відділення організації “Волонтерів Перемоги”, яка допомагає ветеранам. Вона приїхала на Україну до родичів і навіть по новим законам країни, що забороняє Георгіївські стрічки, не мала при собі нічого протизаконного. Мешканку Криму також звинуватили у державній зраді.

© Віталій ПодвицкийСвобода слова по-українськи