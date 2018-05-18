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Прес-конференція дружини Кирила Вишинського. Пряма трансляція

18.05.2018

Дружина затриманого в Києві керівника порталу Україна Кирила Вишинського Ірина у форматі відеомосту відповідає на питання представників ЗМІ про обставини справи її чоловіка.

 

Кирилл Вышинский в суде. 17 мая 2018© AP Photo / Victor PlatovВышинский виступив у херсонському судеВышинского затримали в Києві вранці 15 травня поруч з його будинком, а вночі етапували в Херсон. Журналіста підозрюють у держзраді і підтримки самопроголошених республік Донбасу. Йому загрожує до 15 років позбавлення волі. Також багатогодинні обшуки пройшли в офісі представництва в Києві та вдома у деяких його співробітників. На допит у справі викликали 47 осіб.

У Кремлі рішуче засудили дії України, пообіцявши вжити відповідні заходи. Москва направила Києву ноту протесту з вимогою припинити насильство над представниками ЗМІ.

Це не перший за останній час свавілля з боку СБУ. В кінці квітня силовики затримали Олену Одновол, голову кримського відділення організації “Волонтерів Перемоги”, яка допомагає ветеранам. Вона приїхала на Україну до родичів і навіть по новим законам країни, що забороняє Георгіївські стрічки, не мала при собі нічого протизаконного. Мешканку Криму також звинуватили у державній зраді.

Свобода слова по-украински карикатура Виталий Подвицкий© Віталій ПодвицкийСвобода слова по-українськи

 

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