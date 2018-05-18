Пенсіонер виграв 1,9 млн доларів.

Житель американського штату Меріленд, чиє ім’я не розголошується, зірвав джек-пот у лотереї Multi-Match. 79-річний пенсіонер виграв 1,9 мільйона доларів. Сталося це завдяки двом його дні народження. Як повідомляє UPI, в офіційних документах дата його появи на світло була помилково вказана, як 23 квітня, хоча насправді він народився 21-го. У лотерейному квитку він зазначив обидві дати. І виграв.

«Я переглядав газету і глянув у розділ, де вказувалися результати лотереї. Коли побачив номери, мої очі почали ставати все більше і більше», — розповів щасливчик.

Його дружина, якій він повідомив про свою удачу, спочатку не повірила, вирішивши, що він жартує. На що витратити гроші пара ще не вирішила.

Раніше повідомлялося також про жителя Канади Пін Куэнь Шумі, який виграв у лотерею два мільйони доларів у свій власний день народження, який ще й збігся з днем його виходу на пенсію. «Неймовірно, що ці три події відбулися в один день», — говорив канадець китайського походження, отримав несподіваний подарунок долі.