Співробітник військової прокуратури Полтавського гарнізону уникнув покарання за водіння у п’яному стані. Відповідне рішення прийняв Крюківський райсуд Кременчука, повідомляє видання 368.media.

«Підсудний пояснив, що 20 січня йому по роботі було потрібно сканувати документи. Він домовився зі знайомим, який нещодавно придбав машину, що той відвезе його до дядька, у якого треба узяти ключі від офісу, де стоїть сканер. Коли вони під’їжджали до офісу, водій згадав що на вул. Первомайської йому потрібно підібрати ще одного знайомого. Поки вони чекали третього чоловіка, підсудний попросив у друга посидіти за кермом – він планував записатися в автошколу і хотів дізнатися, як відчує себе на місці водія», – пише ЗМІ.

Після того, як прокурор сів за кермо, до нього підійшли поліцейські і попросили пройти тест на алкотестері. «Підсудний і запевняв їх у тому, що машиною не керував, але погодився дути в алкотестер, після чого з’ясувалося, що він п’яний», – сказано в повідомленні.

Під час суду патрульні давали суперечливі свідчення. Так, двоє повідомили, що не бачили, хто керував машиною перед тим, як вона зупинилася. Третій – командир роти патрульної поліції, стверджував, що його екіпаж помітив Mercedes E240 проїхав коло, не включивши «поворотник», після чого пройшов за ним до вул. Першотравневій, де правоохоронці вже поспілкувалися з водієм. «Офіцер підтвердив, що водійському місці після зупинки машини ніхто не змінювався.

Вислухавши думки всіх учасників процесу, суддя вирішив, що доказів проти співробітника прокурора недостатньо і закрив провадження за ст. 130 Купап (керування в стані сп’яніння)», – повідомили журналісти.

Раніше стало відомо, що голова Господарського суду Миколаївської області Костянтин Василяка потрапив у ДТП на незадекларированном автомобілі.