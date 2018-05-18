«Укрзалізниця» має намір індексувати тарифи на пасажирські перевезення. Це буде здійснюватися в два етапи. Відповідний наказ буде опублікований 29 травня, повідомляє агентство «Інтерфакс-Україна».

Так перше підвищення цін на квитки на 12% відбудеться з 30 травня, друге підвищення буде також на 12% і з 1 жовтня 2018 року. Таким чином, загальна індексація складе 25%.

У компанії підкреслюють, що остання індексація тарифів на пасажирські перевезення проводилася в жовтні 2014 року (на 12%). «Між тим до теперішнього часу фактичний зростання індексу споживчих цін склало 192,2%, індекс цін виробників промислової продукції — 206,3%», — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що тільки у 2017 році «Укрзалізниця» отримала від перевезень пасажирів у дальньому сполученні 3,6 млрд грн збитку. У прес-службі уточнили, що в разі купівлі квитків до 29 травня включно на більш пізні дати доплата не передбачена.

Раніше повідомлялося, що «Укрзалізниця» купить запчастини у підозрілих запорожців.