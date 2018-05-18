МОСКВА, 18 травня — . Заарештований на Україні керівник порталу Україна Кирило Вишинський потребує постійного медичного нагляду, повідомила його дружина Ірина Вишинська.

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ВконтактеFacebookОдноклассникиTwitterwhatsappvibertelegramскачать видеоскопировать ссылкуполучить код© RuptlyСупруга Вишинського розповіла, як співробітники СБУ затримали її чоловіка

© РИА Новини / СтрингерШагай в ногу – або підеш по етапу. Київ вчить журналістів “свободи слова””Зі слів адвоката Андрія я знаю, що Кирила оглядали лікарі. Є необхідні ліки, які були доставлені. Як мені пообіцяв адвокат, Кирило перебуває під наглядом лікарів… Я не можу сказати, що це небезпека. Дай бог, щоб лікарі зрозуміли і діяли в потрібному напрямку. Це не архиопасно, але спостереження повинно бути постійним”, — сказала Вишинська в ході відеомосту Москва — Київ: “Черговий свавілля на Україні: влада проти журналістів”.

Вишинського затримали в Києві вранці 15 травня поруч з його будинком, а вночі етапували в Херсон. Журналіста підозрюють у держзраді і підтримки самопроголошених республік Донбасу. Йому загрожує до 15 років позбавлення волі. Також багатогодинні обшуки пройшли в офісі представництва в Києві та вдома у деяких його співробітників. На допит у справі викликали 47 осіб.

© REUTERS / Valentyn ОдігепкоАресты, вбивства, депортація. Чому бути журналістом на Україні опасноВ Кремлі рішуче засудили дії України, пообіцявши вжити відповідні заходи. Москва направила Києву ноту протесту з вимогою припинити насильство над представниками ЗМІ.

Це не перший за останній час свавілля з боку СБУ. В кінці квітня силовики затримали Олену Одновол, голову кримського відділення організації “Волонтерів Перемоги”, яка допомагає ветеранам. Вона приїхала на Україну до родичів і навіть по новим законам країни, що забороняє Георгіївські стрічки, не мала при собі нічого протизаконного. Мешканку Криму також звинуватили у державній зраді.

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ВконтактеFacebookОдноклассникиTwitterwhatsappvibertelegramскачать видеоскопировать ссылкуполучить код© RuptlyЖена журналіста Вишинського: “Мені хочеться бачити свого чоловіка”