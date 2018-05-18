МОСКВА, 18 травня — . Колишній співробітник спецслужб США Едвард Сноуден нагадав про те, що новий директор ЦРУ Джина Хаспел брала участь у програмі тортур в американських в’язницях.

Note: Gina Haspel participated in a torture program that involved б’ється серцем an (innocent) pregnant woman’s stomach, anally raping a man with meals he tried to refuse, and freezing a shackled prisoner until he died. She personally wrote the order to destroy 92 tapes of CIA torture. https://t.co/09vWp7CifU — Edward Snowden (@Snowden) 18 травня 2018 р.

За його інформацією, Хаспел особисто наказала знищити 92 відеокасети, які могли б служити доказами тортур. Ось деякі з них — побиття вагітної жінки, зґвалтування відмовився від обіду чоловіки і заморожування до смерті закутого в кайдани підозрюваного.

© AP PhotoНовый директор ЦРУ брала участь в тортурах, повідомив СноуденВ березні газета New York Times повідомила, що в 2002 році Хаспел спостерігала за тортурами двох підозрюваних в тероризмі і пізніше брала участь у знищенні касет, що підтверджували жорстокі допити в секретній в’язниці в Таїланді. Її ім’я фігурує в надсекретний указ, згідно з яким всі записи тортур повинні бути знищені.

Джина Хаспел очолила ЦРУ з указом президента США Дональда Трампа. Вона стала першою жінкою, що обійняла цю посаду.