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Сноуден розповів про тортури, в яких брала участь директор ЦРУ

18.05.2018

МОСКВА, 18 травня — . Колишній співробітник спецслужб США Едвард Сноуден нагадав про те, що новий директор ЦРУ Джина Хаспел брала участь у програмі тортур в американських в’язницях.

За його інформацією, Хаспел особисто наказала знищити 92 відеокасети, які могли б служити доказами тортур. Ось деякі з них — побиття вагітної жінки, зґвалтування відмовився від обіду чоловіки і заморожування до смерті закутого в кайдани підозрюваного.

Эдвард Сноуден© AP PhotoНовый директор ЦРУ брала участь в тортурах, повідомив СноуденВ березні газета New York Times повідомила, що в 2002 році Хаспел спостерігала за тортурами двох підозрюваних в тероризмі і пізніше брала участь у знищенні касет, що підтверджували жорстокі допити в секретній в’язниці в Таїланді. Її ім’я фігурує в надсекретний указ, згідно з яким всі записи тортур повинні бути знищені.

Джина Хаспел очолила ЦРУ з указом президента США Дональда Трампа. Вона стала першою жінкою, що обійняла цю посаду.

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