МОСКВА, 18 травня — . Колишній співробітник спецслужб США Едвард Сноуден нагадав про те, що новий директор ЦРУ Джина Хаспел брала участь у програмі тортур в американських в’язницях.

Note: Gina Haspel participated in a torture program that involved б’ється серцем an (innocent) pregnant woman’s stomach, anally raping a man with meals he tried to refuse, and freezing a shackled prisoner until he died. She personally wrote the order to destroy 92 tapes of CIA torture. https://t.co/09vWp7CifU

— Edward Snowden (@Snowden) 18 травня 2018 р.