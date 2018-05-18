ЖЕНЕВА, 18 травня – , Єлизавета Ісакова. Навмисні вбивства палестинців військовими Ізраїлю під час протестів на кордоні сектора Газа можуть розцінюватися як навмисні, що є порушенням Женевської конвенції про захист цивільного населення у воєнний час, заявив Верховний комісар ООН з прав людини Зейд Раад аль Хуссейн.

© В ООН розповіли, скільки палестинців загинуло в секторі Газа з кінця березня”Вбивства, які сталися внаслідок незаконного застосування сили окупаційної державою, можуть також бути розцінені як навмисні, що є серйозним порушенням четвертої женевської конвенції”, — сказав він, виступаючи на відкритті спеціальної сесії РПЛ ООН, присвяченій ситуації в секторі Газа.

Глава УВКПЛ ООН нагадав, що протести на кордоні з сектором Газу почалися 30 березня. Пік насильства прийшовся на 14 березня, коли в результаті застосування ізраїльськими військовими бойової зброї проти демонстрантів було вбито щонайменше 43 протестувальників, понад 1360 отримали поранення.

“Ці люди, багато з яких були повністю беззбройні, отримали постріли з бойової зброї в спину, в груди, в голову, кінцівки, були обстріляні сталевими кулями в гумовій оболонці, постраждали від сльозогінного газу. Ізраїльські військові вбили 17 палестинців поза контекстом п’яти демонстрацій”, — сказав він.

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