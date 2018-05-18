ЖЕНЕВА, 18 травня — , Єлизавета Ісакова. Понад 12 тисяч палестинців отримали поранення, 87 осіб було вбито в результаті дій ізраїльських військових на кордоні сектора Газа з 30 березня, заявив Верховний комісар ООН з прав людини Зейд Раад аль Хуссейн. © AP Photo / Presidential Press Service, poolЭрдоган дорікнув ООН у нездатності вирішувати світові проблеми

“З початку протестів 30 березня в ході демонстрацій ізраїльськими військовими було вбито 87 палестинців, включаючи 12 дітей. Ще 29 осіб, включаючи трьох дітей, були вбиті за інших обставин. Понад 12 тисяч осіб отримали поранення, з них понад 3,5 тисячі людей постраждали від бойової зброї”, — заявив він, виступаючи на відкритті спеціальної сесії РПЛ ООН, присвяченій ситуації в секторі Газа.

Глава УВКПЛ ООН підкреслив, що це найбільша кількість жертв серед палестинського населення з початку ескалації насильства в регіоні в 2014 році.

Запит про проведення спеціальної сесії “за погіршення ситуації з правами людини на Палестинських територіях” підтримали 25 з 47 членів Ради ООН з прав людини. Згідно з правилами Ради для скликання спецсесії ООН необхідна підтримка як мінімум 16 діючих членів РПЛ.

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