АНКАРА, 18 травня — , Олена Палажченко. Туреччина вважає перенесення посольства США в Ізраїлі з Тель-Авіва до Єрусалиму великою провокацією, цим прикладом не повинні слідувати інші країни, заявив міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу в п’ятницю. © AP Photo / Presidential Press Service, poolЭрдоган дорікнув ООН у нездатності вирішувати світові проблеми

“Для вирішення палестинського питання все повинні покласти камені на землю, бути єдиними і запобігти тому, щоб інші країни пішли американським прикладом. Крок, зроблений США, зруйнував весь процес мирного врегулювання на Близькому Сході. Перенесення посольства – це велика провокація. Настав час покласти кінець окупаційної та насильницької політики Ізраїлю, ми повинні змусити його заплатити за рахунком”, — сказав Чавушоглу на засіданні глав МЗС країн-членів Організації ісламського співробітництва (ОІВ) в Стамбулі, трансляцію якого вів телеканал NTV.

Глава МЗС Туреччини додав, що в резолюції надзвичайного саміту ОІВ, який пройде в п’ятницю в Стамбулі у зв’язку з ескалацією насильства в секторі Газа, буде зазначено, що зміна статусу Єрусалиму неприйнятно.

© РИА Новини / Олексій ВитвицкийЗачем Америка підставила ИзраильАкции протесту почалися в секторі Газа в понеділок на тлі 70-ї річниці утворення Ізраїлю і перенесення посольства США з Тель-Авіва до Єрусалиму. Ізраїльські солдати вели вогонь на ураження по учасникам протестів. За останніми даними, в сутичках загинула 61 палестинець.

Президент Туреччини Таїп Ердоган назвав дії Ізраїлю в секторі Газа геноцидом. Він оголосив у Туреччині триденний траур за загиблими в секторі Газа, а також про рішення відкликати для консультацій турецьких послів у США та Ізраїлі. МЗС Туреччини запропонував послу Ізраїлю покинути країну.