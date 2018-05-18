Він знаходився в лікарні з 4 березня.

У п’ятницю, 18 травня, колишній полковник ГРУ СРСР Сергій Скрипаль був виписаний з лікарні в Солсбері, де він перебував з 4 березня після отруєння. Про це повідомляє Sky News.

Донька Сергія Юлія, яка також стала жертвою отруєння, була виписана в квітні. Її точне місцезнаходження на даний момент зберігається британською владою в секреті. По всій видимості, також буде і з її батьком, тим більше, що Сергій продовжує давати свідчення британським правоохоронним органам.

Лондон офіційно звинуватив Москву в організації отруєння в Солсбері із застосуванням смертельно небезпечної отруйної речовини «Новачок». Британське уряд переконав своїх союзників в тому, що відповідальність за інцидент зі Скрипалями несе Росія. В результаті десятки країн світу вислали російських дипломатів, що стало безпрецедентною акцією. Росія у відповідь також вислала іноземних дипломатів.