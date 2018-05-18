Лідери країн обговорять Північний потік-2.



Канцлер Німеччини Ангела Меркель в ході візиту в Сочі (Росія) на зустрічі з президентом РФ Володимиром Путіним обговорить ситуацію навколо російського газопроводу в обхід України – “Севергого потоку – 2”. Про це 18 травня заявив прес-секретар російського президента Дмитро Пєсков.

За словами представника Кремля, в нинішніх умовах, переговори лідерів Німеччини і Росії – це можливість “звірити годинники” з багатьох міжнародних проблем, зокрема, щодо ситуації в Сирії та Україні.

“Ви знаєте, що ведеться спільна робота над низкою великих міжнародних проектів. В першу чергу це – “Північний потік – 2″. Ситуація вельми непроста у світлі нещодавніх заяв, які прозвучали з Вашингтона. На думку Вашингтона, цей проект не відповідає інтересам європейських країн. Дуже цікава постановка питання”, – заявив Пєсков.