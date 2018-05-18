Я звичайно вибачаюся, але Ігор Коломойський не просто позитивний олігарх, але і чесний. Він чесно взяв і сказав, що підтримує Юлію Тимошенко. А знаєте чому? Тому що Тимошенко підтримує його.

У 2010 році, між першим і другим туром виборів президента, вона погодила підписання акціонерного угоди. Воно навіки (!) закріплювало за Коломойським керівника компанії “Укрнафта”, контрольний пакет якої належить нам з вами. Тому така любов. Їм є що згадати, пере(с)читывая “книжки”. І тільки зараз, через вісім років, Лондонський арбітраж визнав угоду Тимошенко-Коломойського незаконним. Але і тут треба бачити позитив. Як каже в таких випадках Юлія Володимирівна: “Не було б змови, не було б і перемоги”