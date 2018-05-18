В кінці травня Франк-Вальтер Штайнмайер планує відвідати Київ. Це буде його перший офіційний візит в Україну президента ФРН. Раніше, коли пан Штайнмайер очолював Міністерство закордонних справ Німеччини, він неодноразово бував у Києві.

Нинішній візит глави держави відбудеться 29 – 30 травня. У планах політика – відвідати 2 міста: столицю України і Львів. У перший день поїздки пан Штайнмайер зустрінеться з українським президентом Петром Порошенком. Також запланована зустріч з главою уряду – паном Гройсманом. Говорити політики про хід реформ в Україні.

Після цього федеральний президент побачиться зі студентами Національного університету «Києво-Могилянська академія».

В плані поїздки враховується той факт, що 2018 став роком німецької мови в Україні. Тому у другий день візиту Франк-Вальтер Штайнмайер зустрінеться з вивчають німецьку мову школярами, студентами і викладачами з Києва та Львова.

Пан Штайнмайер є досить авторитетним політиком, як у Німеччині, так і на міжнародному рівні. У рейтингу «world’s most admired – 2018» (Люди, які найбільше у світі заслуговують на захоплення) за результатами голосування німецьких респондентів президент Німеччини посів дев’яте місце. Він єдиний серед німецьких політиків-чоловіків увійшов у топ-20 рейтингу.