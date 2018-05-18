Банальний похід до лікаря в звичайну районну поліклініку за місцем прописки все частіше нагадує квест. Днями автор цих рядків зайшла до ЛОР-лікаря. З порога той запитав підписала я вже декларацію з терапевтом, і чи є від нього напрямок. Ні того, ні іншого у мене не виявилося. Все-таки прийняв «по старій дружбі», але прийом оформив як «профогляд» і заявив, що «це в останній раз».

«Зараз лікує сімейний лікар, і тільки якщо він не вилікує, направляє до мене», — пояснив лікар.

У рентген-кабінеті, куди мене направили, було ще веселіше.

«Паспорт є? Без документів не приймаємо», — заявив рентгенолог. Наявність картки та направлення від лікаря її явно не вразило. Питання все-таки вдалося вирішити за 60 грн. Для порівняння: раніше рентген був безкоштовним, а якщо була потрібна термінова видача висновку — просили 20-30 грн.

Таких як я виявилося багато. Люди заскочили в поліклініку після роботи кожен зі своєю проблемою. Висидіти чергу спочатку до терапевта, а потім до потрібного фахівця — нереально, тим більше, що до сімейного лікаря спочатку йдуть пацієнти з деклараціями, а вже потім — інші «несвідомі». Хто міг — вирішував питання за гроші, інші просто пішли лікуватися додому.

Формально українці не зобов’язані терміново бігти до поліклініки і підписувати декларації з лікарями. Як не раз заявляла в. о міністра охорони здоров’я Уляна Супрун, пацієнтів без декларацій будуть приймати точно так само, як і тих, хто вже визначився з вибором свого доктора. Але на практиці все інакше.

«Багато головлікарі тиснуть на медиків змушують прискоритися з підписанням декларацій. Адже, щоб отримати фінансування за кожного пацієнта, потрібно набрати якомога більше до 1 червня. А як можна змусити людей підписувати декларації — тільки пригрозивши відмовити в лікуванні, хоч це і незаконно», — пояснив «Країні» голова благодійного фонду «Здоров’я українського народу» Сергій Сошинський.

«Країна» розумілася як просувається реформа (про її принципи можна детальніше прочитати тут) в українських лікарнях і як вона змінює «схеми лікування наших громадян.

«Дотискують» пенсіонерів та вибирають лікаря за вас

За даними заступника міністра охорони здоров’я Павла Ковтонюка, за станом на середину травня декларації з лікарями підписало близько 4 млн. українців. «Це всього 10-15% від загального числа пацієнтів, хоча до часу «Ч», коли медустановам потрібно укладати договори з Національною службою здоров’я, щоб отримати фінансування з 1 липня, залишилося менше двох тижнів», — відзначає член правління Асоціації сімейної медицини Костянтин Надутий.

Іван Найда пояснює пробуксовки кампанії по вибору лікарів просто: люди не поспішають підписувати декларації, тому що не бачать в цьому сенсу.

«Інформаційна підтримка кампанії виявилася вкрай слабкою. А в поліклініках не вистачає комп’ютерної техніки і підготовлених фахівців, які можуть вносити дані швидко і без зволікань — медпрацівникам за додаткову роботу ніхто не доплачує. У багатьох райцентрах і селах медустанови взагалі досі не підключені до електронної системи — на це банально немає грошей», — говорить координатор платформи «Сходи в майбутнє» Ігор Найда.

Житомирський лікар Іван Камінський розповів «Країні», що декларації зараз підписують ті, хто часто відвідує лікарів і кому просто нікуди діватися — пенсіонери та батьки маленьких дітей. І відгуки про процедуру у них — не кращі.

«Сьогодні вранці витратила дві години на процедуру заповнення декларації з педіатром. Це тільки на двох дітей, без дорослих. У поліклініці в кабінет для підписання декларацій величезна черга. Все раптом схаменулися і кинулися оформлятися. Доктор заговорищицки мені розповідає: педіатра треба набрати 900 декларацій, сімейному лікарю — 1800-2000. З її тону розумію, що новими «реформами» лікарі незадоволені. Питаю: ну а як вам сама ідея? «Зарплату будуть з 1 липня нараховувати по кількості декларацій, от і намагаються набрати якомога більше», — скептично посміхаючись каже вона. «Тільки людям зайвий раз проблеми створюють. Ну може ще цю Супрун звільнять, і все скасується», — Ноу коментс, як кажуть», — написала на своїй сторінці в Facebook журналіст Юлія Рябчун.

За словами Найди, щоб процес підписання декларацій проходив без ажіотажу, на це потрібно не менше 2-3 років. Але такого запасу часу у медиків немає: багато хто боїться, що вже через місяць їм просто перестануть платити зарплату. Свій же ліміт пацієнтів (2 тис. для терапевта, 1,8 тис. для сімейного лікаря і 900 для педіатра), за даними Павла Ковтонюка, поки набрало тільки п’ять лікарів по всій країні: три сімейних лікаря в Полтавській, Чернігівській і Донецькій області і два педіатра в тій же Донецькій області.

Решта, щоб набрати свою базу пацієнтів, нерідко йдуть на хитрощі — вписують дані людей в електронну базу без їх відома.

«У нас в Кривому Розі самі тебе додають, ти приходиш, а там тебе вже «одружили», і далі тяганина, щоб відмовитися від цього лікаря, потрібно пройти всіх лікарів, взяти довідку з печаткою і вперед — заповнюй декларації. Ось вам, як реформа працює», — написала в Facebook Наталія Богатир.

Подібних випадків настільки багато, що на них вже відреагували в Моз.

«Мені стало відомо про випадок, коли людина прийшла в медустанову, щоб підписати декларацію з обраним лікарем, а виявилося, що в електронній системі вже є його персональні дані та декларація, яку він ніколи не підписував. Як вони там опинилися — ми обов’язково з’ясуємо і всі причетні будуть відповідати. Лікарі та уповноважені особи, які підписують декларації, не мають права вносити в систему персональні дані без вашого підпису пацієнта. Це шахрайство з метою заволодіння державними грішми та відповідальність відповідно до кримінального кодексу», — заявила Уляна Супрун. Вона також пригрозила: перед початком виплат Нацслужба здоров’я уважно вивчить всі декларації, і, якщо вони виявляться «липовими» — передасть їх в «компетентні органи». А пацієнтів, які виявили «підроблення», Супрун закликає без зволікання скаржитися в Моз.

Дорогі пацієнти

Привід нервувати у лікарів є. Спочатку фінансування було обіцяно всім медустановам, різнилася лише сума (за пацієнтів з деклараціями — 370 грн. в рік, без декларацій — за 240 грн.). За даними Моз, на аутсайдерів реформи в бюджеті знайшлося близько 6 млрд. грн. (в основному їх хотіли розподілити на Фапи та сільські лікарні).

Але тепер риторика чиновників від охорони здоров’я змінилася. Моз почав «грати» з цифрами, вводячи різні коефіцієнти. Приміром, для дітей до 5 років спочатку призначили коефіцієнт 2 (тобто, за них педіатри повинні були отримувати не 370, а 740 грн.), а нещодавно його збільшили до 4 (1 480 грн.). За дитини від 5 до 17 років лікар повинен отримувати 814 грн. (коефіцієнт 2,2). Пацієнти від 40 до 64 років йдуть за коефіцієнтом 1,2 (444 грн.), а старше 65 років — з коефіцієнтом 2 (740 грн.).

Інші українці — від 17 до 40 років — яких у Моз вважають найздоровішими, буде обслуговуватися за базовим тарифом 370 грн. у рік.

«Всі ці нескінченно збільшуючі коефіцієнти, звичайно, надихають, але хто за це все заплатить, якщо скласти разом», — дивується засновник профільної організації UMEC Анатолій Якименко.

Так, за даними Держстату, станом на 2017 рік дітей до 5 років в Україні близько 2,2 млн., а це, якщо виходити з розцінок Моз, майже 3,3 млрд. грн. бюджетного фінансування на рік.

За 5,4 млн. українців віком від 5 до 17 років лікарям належить близько 4,4 млрд. грн.

За лікування дорослих пацієнтів (14,7 млн. від 40 до 64 років і 6,8 млн. старше 60 років) держава має заплатити близько 11, 6 млрд. грн.

На групи «здорових» українців від 17 до 40 років влади зобов’язуються витратити трохи більше 4 млрд. грн. (10,9 млн. чол за 370 грн.).

Тобто, загальний бюджет первинної медичної допомоги повинен скласти 23,26 млрд. грн., — підрахував Анатолій Якименко. Але в бюджеті на ці цілі заплановано всього 13,5 млрд. грн. «Як бачимо, бюджет не сходиться з потребами, як мінімум, на 9 млрд. грн. або 40%», — резюмує Якименко.

Доведеться самим платити

За підрахунками самого Моз, цього року декларації з лікарями підпише до 30% українців. «Неважко передбачити, що в цей список потраплять практично всі діти до 5 років та хворі пенсіонери старше 65 років — всього близько 9 млн. чол. Вони заберуть 8,3 млрд. грн. Решта 5,2 млрд. “жиденько” розійдуться між дітьми старше 5 років і громадянами молодше 65″, — прогнозує експерт.

І дивується — за які ж гроші будуть лікувати основне працездатне населення країни у віці від 17 до 40 років, а також тих, хто поки не підписав декларацій? «Для них обіцяні 240 грн. перетворилися в нуль. Розрахунок держави полягає в тому, що ці люди ніколи не прийдуть до лікаря», — вважає Якименко.

Для медиків це загрожує масовим відлученням від державних грошей: близько половини сімейних лікарів ризикують взагалі залишитися без зарплат, а багато клініки — без фінансування.

«Вже зараз зрозуміло, що влада зацікавлена в тому, щоб декларації підписало якомога менше українців — це дозволить заощадити бюджетні кошти і заодно «розібратися» з «зайвими» лікарями та клініками. Останні просто по-тихому приватизують», — прогнозує Іван Камінський.

Українцям таки доведеться і далі платити за лікування з власної кишені. За словами виконавчого директора мережі амбулаторій Доступний доктор» Ксенії Буйко, пацієнтів у них стає все більше. При цьому багато приватні клініки, яким спочатку теж було обіцяно бюджетне фінансування, згорнули проекти по підписанню декларацій.

«Наприкінці квітня Моз затвердив норму, згідно з якою приватні клініки у разі лікарської помилки, зобов’язані повністю доліковувати пацієнта за свій рахунок. Така перспектива обмін на бюджетні три копійки лікарів явно не влаштовує і вони зволіли вийти з цього процесу», — говорить Костянтин Надутий.