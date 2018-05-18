У березні 2018 року пальму світової першості з видобутку нафти Росія передала Сполученим Штатам. Про це говорять статистичні дані організації JODI.

Якщо РФ протягом березня в середньому добувала 10,298 млн. бар. щодоби, то США – 10,425 млн. Почесне 3-е місце дісталося Саудівської Аравії з її 9,907 млн. бар. Зростання американської нафтовидобутку проходив на тлі збереження Росією показників лютого поточного року при спостережуваному у саудитів скорочення.

Як вважають в міненерго США, нарощування темпів виробництва дозволить подолати історичну планку, досягнуту країною в 1970 році. Дана динаміка спричинена позитивними тенденціями у вилученні глибоководної нафти в Мексиканській затоці, але, передусім, розгортанням сланцевої видобутку. При цьому для її зростання зовсім не потрібне розширення виробничих потужностей.

Це обумовлено тим, що в ході сланцевого буму виникло надмірне число бурових установок. При цьому нафтовики прагнули відпрацювати на пластах найбільш багаті поклади, переходячи після цього до нових родовищ. У підсумку на означених ділянках (досягають приблизно 6 тис.) залишається значна кількість «чорного золота», що чекає свого господаря.

Глибинні причини зростання американської нафтовидобутку лежать, по всій видимості, в площині цін на даний продукт, які поступово відновлюються після колапсу 2014 року.